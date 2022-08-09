Убийство бизнесмена в Уральске: проведен следственный эксперимент

6 августа в Уральске был убит бизнесмен. Через три дня на месте трагедии провели следственные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации издания «Мой город», утром 9 августа территорию кафе «Рахат Лукум» по улице Исатая-Махамбета оцепили сигнальной лентой, а по периметру дежурили сотрудники полиции.

На место привезли главного подозреваемого – 31-летнего Руслана Кожантаева. Его в сопровождении следователей и спецназа сначала завели в кафе, а позже отвели на парковку, где мужчина в действиях показал, как наносил ножевые ранения истекающему кровью Еркину Мухангалиеву, – говорится в сообщении.

Далее Руслана Кожантаева в сопровождении вооруженных силовиков повели по улице Исатая-Махамбета вдоль частных домов.

Предположительно, он показывал, как убегал после совершения преступления.

При этом, по данным СМИ, Кожантаев выглядел спокойно, говорил тихо и выполнял все приказы сотрудников полиции.

Напомним, 6 августа около 20:00 в Уральске на парковке возле городского парка культуры и отдыха был убит 49-летний бизнесмен Еркин Мухангалиев. В совершении данного особо тяжкого преступления подозревали двух мужчин, на поиски которых был ориентирован весь личный состав ДП ЗКО и приданные силы.

Полицией была распространена ориентировка, а также названы имена подозреваемых – Кожантаев Руслан Фархатович 1991 г.р. и Амангельды Турлан Сырлыбайұлы 2001 г.р.

8 августа в ДП ЗКО назвали мотив убийства. На основании свидетельских показаний, основной мотив убийства – бытовой, на фоне невыплаченной заработной платы.

Позднее стало известно, что подозреваемых в убийстве бизнесмена задержали.