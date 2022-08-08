В полиции рассказали, как нашли подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске

Первый заместитель начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин на брифинге рассказал подробности розыска и задержания подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске, передает корреспондент Zakon.kz.

6 августа в 19:55 неизвестный, находясь в караоке ресторана «Рахат Лукум», нанес множественные ножевые ранения в область шеи бизнесмену 1973 года рождения. От полученных ран он погиб на месте до приезда скорой помощи. Личным составом ДП были созданы группы, которые совместно с Нацгвардией отрабатывали дачные территории рядом с местом преступления. Были отработаны все видеокамеры, находящиеся рядом с местом убийства. 8 августа примерно в 10:30 подозреваемые 1991 и 2001 годов рождения были задержаны в дачном массиве «Коктем». Первый заместитель начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин

По его словам, сейчас ведутся следственно-оперативные работы. Возбуждено уголовное дело по ст. 99 ч. 2 «Умышленное убийство» УК РК. Дело находится под контролем министра внутренних дел.

Сразу по камере отследили, в какую сторону они побежали, еще свидетели рассказали, в каком направлении они скрылись, и мы установили, что подозреваемые находятся в дачном массиве недалеко от телецентра. Каждый дом осматривали в дачном массиве. Опрашивали. Задержали на улице. Где они находились, мы не знаем. Может, они где-то увидели или услышали, что наши сотрудники их ищут, и начали бежать. Наши сотрудники показали профессионализм и задержали их. Все это время они находились на одной из дач. При задержании были вместе. Нам помогали гражданские – рассказали, куда они убежали. Жанболат Жаншин

Спикер отметил, что при задержании при подозреваемых оружия не было, ведется осмотр места происшествия.

Всего подозреваемых искали 270 сотрудников.

Оружие (убийства. — Прим. ред.) изъяли на месте преступления. Назначена экспертиза. Пока мы не можем сказать, из-за чего было совершено преступление, потому что ведутся следственные действия. Не можем также сказать, были ли они знакомы, являются ли подозреваемые приверженцами деструктивных течений или наркоманами. Все это покажет следствие. Ведутся следственные действия. Мы еще не успели даже допросить их. Пока они находятся на месте задержания, ведется осмотр. Оба местные. У задержанного борода есть, но уже другая. Жанболат Жаншин

Напомним, 6 августа около 20:00 в Уральске на парковке возле городского парка культуры и отдыха был убит 49-летний бизнесмен Еркин Мухангалиев. В совершении данного особо тяжкого преступления подозреваются двое мужчин, на поиски которых был ориентирован весь личный состав ДП ЗКО и приданные силы.

Полицией была распространена ориентировка, а также названы имена подозреваемых – Кожантаев Руслан Фархатович 1991 г.р. и Амангельды Турлан Сырлыбайұлы 2001 г.р.

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8 августа в ДП ЗКО назвали мотив убийства. На основании свидетельских показаний, основной мотив убийства – бытовой, на фоне невыплаченной заработной платы.

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Позднее стало известно, что подозреваемых в убийстве бизнесмена задержали.