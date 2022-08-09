Новые правила содержания и защиты зеленых насаждений разработали в Алматы
Так, говорится, что озелененные территории всех категорий и видов образуют систему озеленения в границах города Алматы, входят в зеленый фонд города и выполняют рекреационные, средообразующие и санитарно-защитные функции.
Собственники земельных участков или землепользователи содержат расположенные на них зеленые насаждения в здоровом состоянии и обеспечивают их сохранность, защиту и работы по уходу за счет собственных средств.
Основным предназначением, функциями развития зеленого фонда города Алматы является:
сохранение экологического баланса;
сохранение оптимального температурного режима, в том числе в летний период;
сохранение режима влажности воздуха;
адсорбция загрязненного воздуха (выхлопные газы, канализация, пожары, запах накопленных коммунальных отходов и другие источники загрязнения воздуха);
поглощение, очистка, иное устранение загрязнений и других форм негативного воздействия на определенной территории;
декоративно-эстетическая, формирование благоприятной среды проживания.
Правила предусматривают, что на территории земель общего пользования, подпадающих под рекреационную зону, не допускается размещение (строительство) новых и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, непосредственно не связанных с функционированием рекреационной зоны.
При проектировании и строительстве объектов предусматривается озеленение территории, предоставленной под строительство объекта, с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений на территории предполагаемого к строительно-монтажным работам участка.
Предусматривается, что на объектах детских дошкольных и школьных учреждений площадь озеленения участка должна составлять 30% и более от общей площади участка. Не допускается посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, а также дающих при цветении опушенные семена.
Учету подлежат все виды зеленых насаждений посредством:
инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, расположенных в границах учетного объекта;
ведения реестра зеленых насаждений;
заполнения акта приживаемости зеленых насаждений;
разработки дендрологического плана.
Зеленые насаждения, прошедшие учет, заносятся в реестр зеленых насаждений.
Реестр и учет зеленых насаждений ведется уполномоченным органом как на бумажном, так и на электронном носителях.
Ведение учета зеленых насаждений включает в себя:
учет и получение достоверных данных о количестве, видовом составе и состоянии зеленых насаждений;
определение основных направлений политики города Алматы в сфере защиты, сохранения зеленых насаждений и развития озелененных территорий;
обеспечение населения и заинтересованных лиц достоверной информацией о количестве, состоянии зеленых насаждений и окружающей среде;
анализ состояния зеленых насаждений на территории города Алматы;
создание единой информационной базы для эффективного управления зелеными насаждениями в местах общего пользования, в том числе установление соответствия количества зеленых насаждений действующим строительным и санитарным нормам;
регламентирование работ по содержанию озелененных территорий, капитальному ремонту и их реконструкции;
определение собственников озелененных территорий и установление ответственных за их сохранность и состояние юридических и физических лиц;
организация рационального использования озелененных территорий города;
разработка проектов озеленения, планов мероприятий по уходу, рекомендаций по содержанию, уходу и пользованию зелеными насаждениями.
Указывается, что действие правил не распространяется на зеленые насаждения, произрастающие на участках государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территориях республиканского и местного значения, территориях существующего индивидуального жилого дома, на дачных участках.
За содержание и защиту зеленых насаждений, произрастающих на территориях индивидуальных жилых домов и личных подсобных хозяйств, на дачных участках, несут ответственность их владельцы.
Проект правил размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 23 августа.