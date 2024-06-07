Что изменилось в правилах содержания и защиты зеленых насаждений

И.о. министра экологии и природных ресурсов приказом от 3 июня 2024 года внес изменения в Типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Теперь документом предусмотрены меры по созданию зеленых насаждений. Ранее в нем говорилось только о содержании и защите.

Так, поправками установлено, что создание, содержание и защита зеленых насаждений делятся на следующие комплексы взаимосвязанных работ:

посадка деревьев, кустарников, многолетних цветов и живой изгороди (с заменой грунта при необходимости) с трехгодичным уходом за ними;

устройство однолетних цветников и газонов;

вырубка, пересадка деревьев;

компенсационная посадка деревьев с трехгодичным уходом за ними;

содержание зеленых насаждений (уход и обслуживание зеленых насаждений);

мониторинг, инвентаризация зеленых насаждений.

В правила добавлен новый пункт, который определяет комплекс мер по содержанию растений.

Содержание зеленых насаждений (уход и обслуживание) включает следующее:

устройство приствольных лунок и их рыхление, и прополка;

побелка штамба деревьев;

стрижка живой изгороди, поднятие штамба у деревьев, удаление поросли;

покос травы, прополка сорняков;

зимнее укрытие зеленных насаждений (деревья, кустарники, многолетние цветы);

полив зеленых насаждений на протяжении всего вегетационного периода;

кронирование кроны деревьев;

формирование кроны деревьев;

омолаживающая обрезка, производимая исходя из биологических особенностей древесно-кустарниковой растительности с сохранением скелетных и полускелетных частей;

санитарная обрезка аварийных, сухостойных деревьев и кустарников, выкорчевка пней;

внесение удобрений;

борьба с вредителями и болезнями зеленых насаждений;

зачистка и пломбировка дупел, обработка мест спилов.

Также в документе говорится о том, что уполномоченный орган будет исчислять размер вреда, причиненного нарушением лесного законодательства РК, предусмотренный Базовыми ставками для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства РК.

Напомним, данным документом устанавливаются ставки за:

незаконную порубку и повреждение деревьев и кустарников до степени прекращения роста, хищение древесины физическими и юридическими лицамиК

уничтожение или повреждение древесных и кустарниковых пород, сеянцев, саженцев, травянистой растительности.

Приказ вводится в действие с 17 июня 2024 года.