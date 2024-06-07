Что изменилось в правилах содержания и защиты зеленых насаждений
Теперь документом предусмотрены меры по созданию зеленых насаждений. Ранее в нем говорилось только о содержании и защите.
Так, поправками установлено, что создание, содержание и защита зеленых насаждений делятся на следующие комплексы взаимосвязанных работ:
- посадка деревьев, кустарников, многолетних цветов и живой изгороди (с заменой грунта при необходимости) с трехгодичным уходом за ними;
- устройство однолетних цветников и газонов;
- вырубка, пересадка деревьев;
- компенсационная посадка деревьев с трехгодичным уходом за ними;
- содержание зеленых насаждений (уход и обслуживание зеленых насаждений);
- мониторинг, инвентаризация зеленых насаждений.
В правила добавлен новый пункт, который определяет комплекс мер по содержанию растений.
Содержание зеленых насаждений (уход и обслуживание) включает следующее:
- устройство приствольных лунок и их рыхление, и прополка;
- побелка штамба деревьев;
- стрижка живой изгороди, поднятие штамба у деревьев, удаление поросли;
- покос травы, прополка сорняков;
- зимнее укрытие зеленных насаждений (деревья, кустарники, многолетние цветы);
- полив зеленых насаждений на протяжении всего вегетационного периода;
- кронирование кроны деревьев;
- формирование кроны деревьев;
- омолаживающая обрезка, производимая исходя из биологических особенностей древесно-кустарниковой растительности с сохранением скелетных и полускелетных частей;
- санитарная обрезка аварийных, сухостойных деревьев и кустарников, выкорчевка пней;
- внесение удобрений;
- борьба с вредителями и болезнями зеленых насаждений;
- зачистка и пломбировка дупел, обработка мест спилов.
Также в документе говорится о том, что уполномоченный орган будет исчислять размер вреда, причиненного нарушением лесного законодательства РК, предусмотренный Базовыми ставками для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства РК.
Напомним, данным документом устанавливаются ставки за:
- незаконную порубку и повреждение деревьев и кустарников до степени прекращения роста, хищение древесины физическими и юридическими лицамиК
- уничтожение или повреждение древесных и кустарниковых пород, сеянцев, саженцев, травянистой растительности.
Приказ вводится в действие с 17 июня 2024 года.