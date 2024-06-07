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Законодательство РК

Что изменилось в правилах содержания и защиты зеленых насаждений

Посадка деревьев, саженцы, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 09:56 Фото: пресс-служба акимата Алматы
И.о. министра экологии и природных ресурсов приказом от 3 июня 2024 года внес изменения в Типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Теперь документом предусмотрены меры по созданию зеленых насаждений. Ранее в нем говорилось только о содержании и защите.

Так, поправками установлено, что создание, содержание и защита зеленых насаждений делятся на следующие комплексы взаимосвязанных работ:

  • посадка деревьев, кустарников, многолетних цветов и живой изгороди (с заменой грунта при необходимости) с трехгодичным уходом за ними;
  • устройство однолетних цветников и газонов;
  • вырубка, пересадка деревьев;
  • компенсационная посадка деревьев с трехгодичным уходом за ними;
  • содержание зеленых насаждений (уход и обслуживание зеленых насаждений);
  • мониторинг, инвентаризация зеленых насаждений.

В правила добавлен новый пункт, который определяет комплекс мер по содержанию растений.

Содержание зеленых насаждений (уход и обслуживание) включает следующее:

  • устройство приствольных лунок и их рыхление, и прополка;
  • побелка штамба деревьев;
  • стрижка живой изгороди, поднятие штамба у деревьев, удаление поросли;
  • покос травы, прополка сорняков;
  • зимнее укрытие зеленных насаждений (деревья, кустарники, многолетние цветы);
  • полив зеленых насаждений на протяжении всего вегетационного периода;
  • кронирование кроны деревьев;
  • формирование кроны деревьев;
  • омолаживающая обрезка, производимая исходя из биологических особенностей древесно-кустарниковой растительности с сохранением скелетных и полускелетных частей;
  • санитарная обрезка аварийных, сухостойных деревьев и кустарников, выкорчевка пней;
  • внесение удобрений;
  • борьба с вредителями и болезнями зеленых насаждений;
  • зачистка и пломбировка дупел, обработка мест спилов.

Также в документе говорится о том, что уполномоченный орган будет исчислять размер вреда, причиненного нарушением лесного законодательства РК, предусмотренный Базовыми ставками для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства РК.

Напомним, данным документом устанавливаются ставки за:

  • незаконную порубку и повреждение деревьев и кустарников до степени прекращения роста, хищение древесины физическими и юридическими лицамиК
  • уничтожение или повреждение древесных и кустарниковых пород, сеянцев, саженцев, травянистой растительности.

Приказ вводится в действие с 17 июня 2024 года.

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