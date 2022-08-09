Акиму Актау объявлен выговор

Глава региона объявил выговор акиму Актау, его заместителю и начальнику отдела ЖКХ «за ненадлежащую организацию работы».

В регионе остро стоит вопрос санитарного состояния и своевременного вывоза твердых бытовых отходов в населенных пунктах. Историко-культурные и природные достопримечательности Мангистау загрязняются пищевыми отходами как туристами, так и жителями. В последнее время сильно увеличилось количество жалоб от жителей областного центра на скопление мусора.