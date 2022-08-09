Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Акиму Актау объявлен выговор

Нурлан Ногаев объявил выговор акиму Актау, его заместителю и начальнику отдела ЖКХ Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на аппаратном совещании объявил выговор акиму Актау Нурдаулету Килыбаю за плохую организацию вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) и санитарную очистку города, передает Zakon.kz.
Санитарное состояние населенных пунктов вызывает беспокойство. Нельзя допускать загрязнения Актау. Большинство жалоб, поступающих в telegram-чат, связаны с проблемой скопления и вывоза мусора. Несвоевременный сбор отходов негативно сказывается на красоте города и здоровье жителей. Это результат неправильной организации работы акима города.Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев

Глава региона объявил выговор акиму Актау, его заместителю и начальнику отдела ЖКХ «за ненадлежащую организацию работы».

В регионе остро стоит вопрос санитарного состояния и своевременного вывоза твердых бытовых отходов в населенных пунктах. Историко-культурные и природные достопримечательности Мангистау загрязняются пищевыми отходами как туристами, так и жителями. В последнее время сильно увеличилось количество жалоб от жителей областного центра на скопление мусора.

Также несвоевременный вывоз ТБО беспокоит жителей близлежащих районов – Мунайлинского района и села Акшукур Тупкараганского района.

Читайте также

Событийный туризм: как проведение Almaty Mount Fest привлечет туристов в Алматы

Динара Халдарова
Ногаев Нурлан Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
гороскоп траты транжиры
Пятерка главных транжир по знаку зодиака
Казахстанские солдаты
В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение
Две улицы в Алматы частично станут односторонними
Две улицы частично станут односторонними в Алматы
курсы валют
Курсы валют на 9 августа в обменных пунктах Казахстана
Убийство женщины с детьми в Алматы
Убийство женщины с детьми в Алматы: соседи слышали крики
Какими будут требования к школьной форме в новом учебном году в Казахстане
Какими будут требования к школьной форме в новом учебном году в Казахстане
учащиеся вузов
Студентам в Казахстане повысят стипендии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления