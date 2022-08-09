Акиму Актау объявлен выговор
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на аппаратном совещании объявил выговор акиму Актау Нурдаулету Килыбаю за плохую организацию вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) и санитарную очистку города, передает Zakon.kz.
Санитарное состояние населенных пунктов вызывает беспокойство. Нельзя допускать загрязнения Актау. Большинство жалоб, поступающих в telegram-чат, связаны с проблемой скопления и вывоза мусора. Несвоевременный сбор отходов негативно сказывается на красоте города и здоровье жителей. Это результат неправильной организации работы акима города.Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев
Глава региона объявил выговор акиму Актау, его заместителю и начальнику отдела ЖКХ «за ненадлежащую организацию работы».
В регионе остро стоит вопрос санитарного состояния и своевременного вывоза твердых бытовых отходов в населенных пунктах. Историко-культурные и природные достопримечательности Мангистау загрязняются пищевыми отходами как туристами, так и жителями. В последнее время сильно увеличилось количество жалоб от жителей областного центра на скопление мусора.
Также несвоевременный вывоз ТБО беспокоит жителей близлежащих районов – Мунайлинского района и села Акшукур Тупкараганского района.
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