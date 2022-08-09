Рост цен на молочную продукцию ожидают во Франции из-за засухи

Эксперты сделали такой прогноз в связи с тем, что фермерам не будет хватать свежей травы для коров, что негативно скажется на производстве всей молочной продукции, передает Zakon.kz.

Рост цен на молочные продукты, наблюдавшийся последние несколько месяцев, продолжится, – приводит телеканал BFMTV слова экономического директора Национального межпрофессионального центра молочной экономики (Cniel) Бенуа Руйе.

По его словам, в ближайшее время животноводы, вероятнее всего, будут вынуждены уменьшить поголовье своего скота, так как цены на корма для дойных коров в мае выросли на 25,9% по сравнению с маем прошлого года.

Отмечается, что все вышеперечисленные факторы повлияют на стоимость молочной продукции.