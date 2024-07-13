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Казахстан стал главным импортером готовой мясной и молочной продукции из России

экспорт молока, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 16:49 Фото: pixabay
62% от объема всего российского экспорта мясной продукции и 52% молочной за первые шесть месяцев 2024 года отправлены в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Россельхознадзора подсчитали, в какие государства отправляли товары на экспорт. Из отчета следует, что в нашу страну за полгода экспортировали 48 тысяч тонн молочной продукции.

"Поставки молочной продукции выросли в 1,2 раза с 72,1 тыс. тонн до 92 тыс. тонн. Наибольший объем отгружен в Казахстан. Сохраняются стабильные показатели по экспорту в Белоруссию, Кыргызстан и Узбекистан", – сообщили в ведомстве.

При этом Казахстан держит лидерство и по импорту из России готовой мясной продукции. За полгода отгрузили 25,8 тысячи тонн. Также наша страна – крупнейший покупатель овощей и фруктов.  

"Отгрузки овощей, корнеплодов и клубнеплодов выросли в 1,3 раза и составили 288,7 тыс. тонн. Основные покупатели: Казахстан – 165,9 тыс. тонн, Белоруссия – 46,5 тыс. тонн и Азербайджан – 31,6 тыс. тонн".

Мясо птицы и субпродуктов россияне поставили на рынок Казахстана – 18,8 тыс. тонн. Впереди по объемам закупа Китай (73,7 тыс. тонн) и Саудовская Аравия ( 29,7 тыс. тонн).

Ранее стало известно, что с 1 июля Европа запретила импорт зерна из России и Беларуси. Казалось бы, эта новость должна вызвать ажиотаж среди производителей зерновых в Казахстане. Однако на практике здесь все не так просто. Чем такие меры грозят нашей стране, разбирался Zakon.kz.

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