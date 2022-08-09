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Казахстанцы одержали победу в матче Кубка Азии по хоккею на траве

хоккей на траве Фото: olympic.kz
Таиланд в эти принимает Кубок Азии по хоккею на траве в помещениях, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, команда Казахстана провела матч против Сингапура. Встреча завершилась победой казахстанцев со счетом 6:1. 

Отмечается, что в предыдущей игре с Индонезией была зафиксирована ничья 4:4.

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