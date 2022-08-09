Казахстанцы одержали победу в матче Кубка Азии по хоккею на траве

Таиланд в эти принимает Кубок Азии по хоккею на траве в помещениях, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, команда Казахстана провела матч против Сингапура. Встреча завершилась победой казахстанцев со счетом 6:1.

Отмечается, что в предыдущей игре с Индонезией была зафиксирована ничья 4:4.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!