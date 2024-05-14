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Казахстан одержал две победы на Кубке Азии – 2024 по индор-хоккею

Индор Хоккей Победа ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 17:05 Фото: Instagram/drs_kz
В Чонбури (Таиланд) проходит женский Кубок Азии по хоккею на траве в закрытых помещениях. К данному часу казахстанская сборная одержала две победы в двух стартовых играх, сообщает Zakon.kz.

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В первый день соревнований, 13 мая, казахстанские девушки с очень крупным счетом разгромили хоккеисток Вьетнама – 28:0. Спустя сутки мы переиграли команду Малайзии – 5:1.

Индор Хоккей Победа Малайзия, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 17:05

Фото: Instagram/asiahockey

Благодаря этим двум победам, казахстанская сборная возглавила подгруппу А, где помимо нас еще есть команды Ирана и Омана, с которыми еще предстоит сыграть в ближайшее время. Всего на Кубок Азии – 2024 приехали 10 коллективов.

Женский Кубок Азии завершится 16 мая.

Пока наши девушки громят своих соперниц в Таиланде, мужская сборная Казахстана сражается на мировой ледовой арене в Чехии, где в эти дни проходит ЧМ-2024. Через считаные часы у команды Галыма Мамбеталиева будет очень важный матч на этом турнире. Нас ожидает битва с Латвией, бронзовыми призерами прошлого мирового первенства. 

О своих симпатиях к хоккейной сборной Казахстана накануне высказался легендарный вратарь Владислав Третьяк.

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