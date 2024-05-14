Казахстан одержал две победы на Кубке Азии – 2024 по индор-хоккею
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В первый день соревнований, 13 мая, казахстанские девушки с очень крупным счетом разгромили хоккеисток Вьетнама – 28:0. Спустя сутки мы переиграли команду Малайзии – 5:1.
Фото: Instagram/asiahockey
Благодаря этим двум победам, казахстанская сборная возглавила подгруппу А, где помимо нас еще есть команды Ирана и Омана, с которыми еще предстоит сыграть в ближайшее время. Всего на Кубок Азии – 2024 приехали 10 коллективов.
Женский Кубок Азии завершится 16 мая.
Пока наши девушки громят своих соперниц в Таиланде, мужская сборная Казахстана сражается на мировой ледовой арене в Чехии, где в эти дни проходит ЧМ-2024. Через считаные часы у команды Галыма Мамбеталиева будет очень важный матч на этом турнире. Нас ожидает битва с Латвией, бронзовыми призерами прошлого мирового первенства.
О своих симпатиях к хоккейной сборной Казахстана накануне высказался легендарный вратарь Владислав Третьяк.