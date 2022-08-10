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Оформляла кредиты на пенсионеров: в Алматы задержана женщина

Оформляла кредиты на пенсионеров: в Алматы задержана женщина Фото: Zakon.kz
В Алматы задержали женщину, которая подозревается в оформлении кредитов на пенсионеров, передает Zakon.kz.

Как сообщили в городском департаменте полиции, в одном эпизоде 26-летняя гражданка воспользовалась доверием бабушки, использовала ее данные и оформила товарный онлайн-кредит на 900 тыс. тенге.

Подозреваемая была задержана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В содеянном она сразу же призналась. По данному факту в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 УК РК.Начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр

В ведомстве отметили, что подозреваемая в прошлом уже имела судимость за совершение аналогичного преступления.

Расследование по делу продолжается.

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Динара Халдарова
Алматы
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