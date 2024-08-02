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Мошенник через приложение оформлял кредиты на жителей Атырау

мошенники, Атырау, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 01:18 Фото: Polisia.kz.
В Атырау 2 августа задержан подозреваемый в мошенническом оформлении кредитов, сообщает Zakon.kz.


"Сотрудники группы по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции ДП Атырауской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, задержали 36-летнего подозреваемого, который через приложение банка оформил на жителей кредиты на сумму около семи миллионов тенге", – говорится в сообщении полиции.

В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.


Ранее сообщалось, что кибермошенники взламывают соцсети известных личностей. Используя имена казахстанских знаменитостей и чиновников они выманивают деньги у их знакомых и родственников.

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