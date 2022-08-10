Lexus перевернулся после ДТП на трассе Алматы – Екатеринбург

Фото: скриншот видео

В Карагандинской области на трассе Алматы – Екатеринбург Lexus перевернулся после столкновения с Chevrolet. В результате аварии пострадал один человек, передает Zakon.kz.

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