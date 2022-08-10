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Lexus перевернулся после ДТП на трассе Алматы – Екатеринбург

Lexus перевернулся во время ДТП на трассе Алматы – Екатеринбург Фото: скриншот видео
В Карагандинской области на трассе Алматы – Екатеринбург Lexus перевернулся после столкновения с Chevrolet. В результате аварии пострадал один человек, передает Zakon.kz.

Видео с места ДТП опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в областном департаменте полиции, авария произошла 10 августа около 6:00 на автодороге Алматы – Екатеринбург.

Водитель Chevrolet двигался со стороны Балхаша в сторону Караганды. По предварительным данным, он не справился с управлением и совершил столкновение с Lexus.Пресс-служба ДП Карагандинской области

В результате ДТП водитель Chevrolet получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующее экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.Пресс-служба ДП Карагандинской области

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