Пострадавшим в ДТП на трассе Алматы – Екатеринбург оказали помощь
Фото: пресс-служба МЧС РК
27 июля пострадавшим в ДТП на трассе Алматы – Екатеринбург оказали медицинскую помощь, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, в результате столкновения легковой автомашины с ограждением спасателями бригады экстренного реагирования Центра медицины катастроф оказана экстренная медицинская помощь трем пострадавшим, в том числе – одному ребенку.
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане 26 июля 2024 года водитель автобуса не справился с управлением и спровоцировал массовое дорожно-транспортное происшествие.
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