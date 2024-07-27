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Пострадавшим в ДТП на трассе Алматы – Екатеринбург оказали помощь

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 08:28 Фото: пресс-служба МЧС РК
27 июля пострадавшим в ДТП на трассе Алматы – Екатеринбург оказали медицинскую помощь, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, в результате столкновения легковой автомашины с ограждением спасателями бригады экстренного реагирования Центра медицины катастроф оказана экстренная медицинская помощь трем пострадавшим, в том числе – одному ребенку.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 08:28

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Астане 26 июля 2024 года водитель автобуса не справился с управлением и спровоцировал массовое дорожно-транспортное происшествие.

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