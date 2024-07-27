Пострадавшим в ДТП на трассе Алматы – Екатеринбург оказали помощь

27 июля пострадавшим в ДТП на трассе Алматы – Екатеринбург оказали медицинскую помощь, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, в результате столкновения легковой автомашины с ограждением спасателями бригады экстренного реагирования Центра медицины катастроф оказана экстренная медицинская помощь трем пострадавшим, в том числе – одному ребенку.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Астане 26 июля 2024 года водитель автобуса не справился с управлением и спровоцировал массовое дорожно-транспортное происшествие.