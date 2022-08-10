Что известно о вирусе «Ланъя» и есть ли он в Казахстане
Фото: primeminister.kz
В Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в Казахстане рассказали, что известно о новом генипавирусе «Ланъя» и зарегистрированы ли случаи инфицирования им в нашей стране, передает Zakon.kz.
Впервые вирус «Ланъя» обнаружили четыре года назад в результате геномного исследования. В дальнейшем за два года тот же вирус обнаружили еще у 35 человек в двух провинциях Китая.МВК по нераспространению COVID-19
У заболевших наблюдались такие симптомы, как:
лихорадка;
усталость;
кашель;
миалгия;
тошнота;
головная боль;
отсутствие аппетита.
Это зоонозная инфекция, то есть люди заражаются вирусом от больных животных.
Новым вирусом «Ланъя» заразились 35 человек в Китае
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Антитела к вирусу были выявлены у домашних питомцев – коз и собак. В дикой природе вирус обнаружен у землероек.
В Казахстане случаев инфицирования вирусом «Ланъя» нет.МВК по нераспространению COVID-19
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