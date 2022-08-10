Что известно о вирусе «Ланъя» и есть ли он в Казахстане

Фото: primeminister.kz

В Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в Казахстане рассказали, что известно о новом генипавирусе «Ланъя» и зарегистрированы ли случаи инфицирования им в нашей стране, передает Zakon.kz.

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