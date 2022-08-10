Уйти нельзя остаться. Как в Казахстане борются с домашними тиранами

Корреспондент Zakon.kz собрал основные вопросы и поговорил со старшим инспектором подразделения по защите женщин от насилия ДП столицы Гульмирой Шырахметовой о бытовой преступности, «бездействии» полицейских и реальных фактах семейно-бытового насилия.

– Как давно вы занимаетесь проблемами семейно-бытового насилия и что за это время изменилось?

– Наше отделение было создано в 1999 году. На этой должности я три года, но проблемами семейно-бытового насилия занимаюсь с 2014 года. За это время многое изменилось. Если ранее защитное предписание выносилось на 10 дней, сейчас – на месяц. Но мы с учетом международного опыта хотим продлить на три месяца. Это достаточно серьезный срок для оценки своих действий и для мужчины, и для женщины.

– Проблема актуальна, и ее поднимал глава государства Касым-Жомарт Токаев в мартовском послании.

– Да. Вопрос об ужесточении ответственности поднимался президентом в 2019 году. На сегодня разработан законопроект, куда от полиции и общественных организаций были внесены различные предложения, но он еще не принят.

– Отмечается ли рост случаев семейно-бытовых конфликтов в столице?

– В 2020 году было выписано 4148 защитных предписаний, в 2021 году – 4246. За 6 месяцев этого года вынесено 4433 защитных предписания. Большинство из нарушителей привлечены по 73 статье («Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений») КоАП РК – 1023 нарушения.

– Были ли случаи, когда агрессоры нападали на вас?

– Да. В прошлом году мы выезжали на вызов в Алматинском районе. Конфликт там был между матерью и дочкой на финансовой почве. Дочь была в алкогольном опьянении, вела себя неадекватно и, увидев нас, напала на меня. Бывает, что агрессор – мужчина, грозится, что побьет любого, кто придет, но при виде людей в погонах останавливается. У нас был тоже случай, когда мужчина избил жену, но после нашего приезда он сам успокоился.

Фото: ДП Нур-Султана

– Какие основные причины конфликтов?

– В первую очередь – алкоголь. Человек выпивает один и становится агрессивным, или они распивают алкогольные напитки совместно и после уже возникает скандал. Другая причина – ревность. Муж приревновал к жене, и на этой почве возникает конфликт. На третьем месте – финансовый вопрос. Либо двое работают, но денег не хватает, либо женщина работает, а муж целый день дома, не работает и еще требует, чтобы жена приносила ему выпивать.

К сожалению, конфликты здесь не делятся на статус человека или религиозные особенности. В своей работе мы встречаем такие факты и в зажиточных, и в малообеспеченных семьях. Например, был случай, когда в семье отец работает на хорошей должности, но, уходя из дома, свет от рубильника отключает и снимает показания. По приходу домой проверяет счетчик и включает свет сам. Человек считал, что он платит за свет и, соответственно, свет должен гореть для него. Это один из видов насилия – экономическое. При этом дети дома, им нужно делать уроки, приготовить еду на плитке, а света нет. Но бывают и более тяжелые случаи, которые заканчиваются убийством.

– Как доказать, если домашний тиран бьет так, что не остается следов?

– Да, бывают такие моменты, когда на теле не остается следов. Но решение всегда есть. Если ранее, например, по уголовным делам назначали не менее трех экспертиз, то сейчас это количество увеличено. Доказать какое-либо преступление не составит труда. В любом случае женщинам рекомендуется хотя бы записать все на диктофон, чтобы было аудио, которое может послужить доказательством.

Другой пример, женщина попадает в кризисный центр с детьми, временно она становится нетрудоспособной. Тем временем у детей рядом с домом школа, кружки, привычное место. Но содержать детей и кормить надо же? Эти моменты недоработаны. У агрессора же остается привычный уклад жизни, а через трудности и неудобства приходится проходить женщине с детьми. Поэтому в законопроекте есть предложения по изоляции самого агрессора.

– Можете напомнить, как действуют полицейские, когда в дежурную часть сообщают о домашнем насилии?

– Если поступает звонок на номер 102 и выясняется, что мужчина избил жену, выезжает полиция. Потерпевшую мы направляем на судебно-медицинскую экспертизу, она пишет заявление, выносится защитное предписание. В случае если нарушение подпадает под Административный кодекс, агрессору выписывают защитное предписание на 30 суток, которое запрещает ему приближаться к потерпевшей, вести устный или телефонный разговоры, преследовать и угрожать. Данные ограничения распространяются на несовершеннолетних и недееспособных членов семьи тоже. Если агрессор нарушил УК РК, то он уже будет нести уголовную ответственность с лишением свободы.

– Что сделано для пострадавших?

– Сейчас процесс прохождения судмедэкспертизы изменился. Частный фонд «Право» открыл центр для оказания помощи жертвам сексуального насилия. Методом одного окна: потерпевшая приезжает и по одному адресу оказываются услуги, к примеру, только женщины – следователь, психолог, психотерапевт, судебно-медицинский эксперт, медиатор, сотрудники по защите женщин от насилия.

Фото: ДП Нур-Султана

Помимо этого, есть телефоны доверия. Люди нечасто звонят на 102. Возможно, боятся. Потерпевшим иногда проще звонить на такие телефоны доверия, обращаться в общественные фонды, в которых работают психологи и оказывают помощь женщинам совершенно бесплатно. Здесь есть и положительные результаты. На сегодня более 250 семей живут в мире и согласии благодаря работе участковых инспекторов, нашего подразделения и психологов из НПО, которые помогли семьям.

– Почему поступают жалобы на бездействие полиции?

– Все предложения по ужесточению внесены в законопроект. Но мы – полиция, мы не принимаем закон. Если в законе нет прописанных норм, то и действия наши будут противозаконными.

– Что делать соседям, когда они слышат крики о помощи в соседнем доме или квартире?

– Не знаю, какая ситуация в других городах, но в Нур-Султане у нас очень активная гражданская позиция. На телефон доверия часто звонят люди и просят проверить. Говорят, например, что этажом выше они часто слышат крики детей или плач женщины. Мы направляем патрульную полицию для проверки, и бывает, что факты подтверждаются.

– Общество советует не выносить сор из избы и разбираться в семейных конфликтах самостоятельно или лучше обратиться в полицию?

– Каждый случай индивидуален. Мелкая ссора или разногласие можно решить с помощью авторитетных для агрессора людей. Но, в основном, если человек один раз поднял на вас руку, то с большей вероятностью такое повторится.