Новые спецподразделения появятся в казахстанской полиции

В Казахстане при полиции появятся специальные подразделения, которые будут заниматься борьбой с семейно-бытовым насилием. В эти подразделения будут набирать преимущественно женщин-сотрудников правоохранительных органов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в РСК Астаны член Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате города Баян Тойкебаева рассказала о принимаемых мерах по борьбе с домашним насилием.

Она отметила, что в своем интервью республиканской газете президент страны Касым-Жомарт Токаев в очередной раз высказался об ужесточении наказания для таких правонарушителей. В прошлом году в стране ужесточили наказание за семейно-бытовое насилие. Теперь полицейские могут заводить дела без заявления жертвы, а на примирение супруги могут пойти в суд только один раз.

В этом году общественники также ожидают значительных изменений.

"В МВД в этом году создадут специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием, с максимальным привлечением женщин-сотрудников правоохранительных органов. Увеличат количество кризисных центров, будет внедрена практика социально-психологической коррекции в профилактику преступлений и правонарушений, связанных с насилием в семейно-бытовой сфере". Баян Тойкебаева

По ее словам, радует, что глава государства держит этот вопрос на контроле.



"Еще будет ужесточение уголовного наказания по всем видам бытового насилия. Также будет совершенствоваться законодательство в области трудовых отношений, включающее определение понятия "сексуальные домогательства на рабочем месте" в соответствии с международными нормами и стандартами". Баян Тойкебаева

Старший инспектор группы защиты женщин от насилия ДП Астаны, капитан полиции Айгерим Даркембаева проинформировала, что по итогам 2023 года к ним поступило более 17 тысяч обращений, по результатам которых полицейские приняли меры.

При этом она констатировала, что не все факты насилия доходят до суда. Многие женщины свои заявления забирают.

"В первую очередь это материально зависимые женщины. Но есть и такие, как говорят, "Уят болады!", некоторые думают о семье, детях. Думают, если позвоню, что будет с моими детьми. Прошу всех лиц, которые подвергаются насилию, либо ранее подвергались, сообщать о данных фактах, потому что дети – это ваша копия. Если насилие происходит в семье, папа бьет маму, то дети считают это за норму. Потом они вырастут, сами женятся и будут применять насилие уже в своей семье, то есть повторять копию своих родителей". Айгерим Даркембаева

По ее словам, в случае фактов насилия гражданам следует обратиться по номеру "102", через приложение police102, а также по телефону доверия подразделения по защите женщин 71-60-63.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan четко обозначил свою позицию по вопросу семейно-бытового насилия.