Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Новые спецподразделения появятся в казахстанской полиции

Казахстан насилие полиция меры Фото: Zakon.kz
В Казахстане при полиции появятся специальные подразделения, которые будут заниматься борьбой с семейно-бытовым насилием. В эти подразделения будут набирать преимущественно женщин-сотрудников правоохранительных органов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в РСК Астаны член Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате города Баян Тойкебаева рассказала о принимаемых мерах по борьбе с домашним насилием.

Она отметила, что в своем интервью республиканской газете президент страны Касым-Жомарт Токаев в очередной раз высказался об ужесточении наказания для таких правонарушителей. В прошлом году в стране ужесточили наказание за семейно-бытовое насилие. Теперь полицейские могут заводить дела без заявления жертвы, а на примирение супруги могут пойти в суд только один раз.

В этом году общественники также ожидают значительных изменений. 

"В МВД в этом году создадут специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием, с максимальным привлечением женщин-сотрудников правоохранительных органов. Увеличат количество кризисных центров, будет внедрена практика социально-психологической коррекции в профилактику преступлений и правонарушений, связанных с насилием в семейно-бытовой сфере". Баян Тойкебаева

По ее словам, радует, что глава государства держит этот вопрос на контроле.

"Еще будет ужесточение уголовного наказания по всем видам бытового насилия. Также будет совершенствоваться законодательство в области трудовых отношений, включающее определение понятия "сексуальные домогательства на рабочем месте" в соответствии с международными нормами и стандартами". Баян Тойкебаева

Старший инспектор группы защиты женщин от насилия ДП Астаны, капитан полиции Айгерим Даркембаева проинформировала, что по итогам 2023 года к ним поступило более 17 тысяч обращений, по результатам которых полицейские приняли меры.

При этом она констатировала, что не все факты насилия доходят до суда. Многие женщины свои заявления забирают. 

"В первую очередь это материально зависимые женщины. Но есть и такие, как говорят, "Уят болады!", некоторые думают о семье, детях. Думают, если позвоню, что будет с моими детьми. Прошу всех лиц, которые подвергаются насилию, либо ранее подвергались, сообщать о данных фактах, потому что дети – это ваша копия. Если насилие происходит в семье, папа бьет маму, то дети считают это за норму. Потом они вырастут, сами женятся и будут применять насилие уже в своей семье, то есть повторять копию своих родителей". Айгерим Даркембаева

По ее словам, в случае фактов насилия гражданам следует обратиться по номеру "102", через приложение police102, а также по телефону доверия подразделения по защите женщин 71-60-63.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan четко обозначил свою позицию по вопросу семейно-бытового насилия.

Читайте также

главные новости за 5 января 2024 г.
Токаев оценил работу Мажилиса за год, трагедия на руднике, данные о чужих детях на eGov – главное за день
погода в Алматы в январе
Погода в Алматы на неделю: температура до +12°С и дождь
Маулен Ашимбаев: Сенаторы намерены усиливать связь с маслихатами регионов
Маулен Ашимбаев: Сенаторы намерены усиливать связь с маслихатами регионов
Оксана Скибан
Астана МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
советы, врач
Сколько времени алкоголь выводится из организма
авто на газе
Полицейские обратились к водителям из-за нововведения
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
популярные имена в Казахстане за 2023 год
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: