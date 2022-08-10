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Жансая Абдумалик завоевала «бронзу» на Олимпиаде в Индии

шахматы Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik
Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик стала бронзовой призеркой Всемирной шахматной Олимпиады-2022 среди первых досок, передает Zakon.kz.

Так, на первой доске играют самые сильные игроки сборных. Казахстанка Бибисара Асаубаева стала четвертой среди вторых досок.

Мы сыграли не самым сильным составом, но девочки боролись достойно – дележ с 3 по 5 место. Это пока что лучший результат женской сборной на Олимпиадах. По итогам Олимпиады мы отобрались на командный чемпионат мира. Уверена, там мы покажем еще более сильную игру, – написала Жансая Абдумалик на личной странице в Инстаграме.

Женская сборная:

  • Жансая Абдумалик (22 года) — первая доска, 3 место,

  • Бибисара Асаубаева (18 лет) — вторая доска, 4 место,

  • Ксения Балабаева (17 лет) — третья доска, 16 место,

  • Гулисхан Нахбаева (31 год) — четвертая доска, 11 место,

  • Назерке Нургали (18 лет) — пятая доска, сыграла меньше 8 игр.

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