Культура и шоу-бизнес

25-летняя Жансая Абдумалик подтвердила, что стала мамой

известная казахстанская шахматистка и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 10:35 Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik
Известная казахстанская шахматистка и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик подтвердила, что стала мамой, сообщает Zakon.kz.

В минувшую пятницу, 8 августа 2025 года, Жансая приятно удивила поклонников. Она опубликовала в Instagram фото, в котором показала заметно округлившийся живот. Подписчики предположили, что снимок был сделан еще зимой и что Абдумалик уже родила, и принялись поздравлять спортсменку с пополнением в семье.

Накануне 25-летняя Жансая подтвердила свой новый статус.

"Дорогие друзья! Спасибо всем за ваши поздравления и теплые слова! Мы с малышом чувствуем себя прекрасно. Желаю каждому здоровья, любви и побольше радостных моментов в жизни", – написала Абдумалик 10 августа в Stories.

Фото: Instagram/zhansaya_abdumalik

4 июня 2025 года Жансая Абдумалик напомнила поклонникам о своем семейном статусе, вернув свадебную публикацию с супругом в Instagram. Такое решение шахматистка приняла, чтобы прекратить попытки разных личностей "познакомиться" с ней.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
