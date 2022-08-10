Бензин на 45 млн долларов пытались незаконно вывезти из Казахстана
Фото: Zakon.kz
Из Павлодарской области пытались незаконно вывезти бензин марки АИ-95 отечественного происхождения в Узбекистан, сообщает Zakon.kz.
Задержаны 5 вагонов-цистерн с бензином в объеме 280 тонн на сумму почти 90 млн тенге, задекларированные под видом присадки топливной антидетонационной. Согласно заключению специалистов, образцы, взятые из железнодорожных цистерн, являются бензином марки АИ-95 экологического класса К-4.Пресс-служба АФМ РК
Как выяснилось, по условиям контракта в общем планировалось вывезти из страны 50 тыс. тонн в пользу иностранной компании на общую сумму 45 млн долларов.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.Пресс-служба АФМ РК
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ