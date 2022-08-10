Бензин на 45 млн долларов пытались незаконно вывезти из Казахстана

Из Павлодарской области пытались незаконно вывезти бензин марки АИ-95 отечественного происхождения в Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

Задержаны 5 вагонов-цистерн с бензином в объеме 280 тонн на сумму почти 90 млн тенге, задекларированные под видом присадки топливной антидетонационной. Согласно заключению специалистов, образцы, взятые из железнодорожных цистерн, являются бензином марки АИ-95 экологического класса К-4. Пресс-служба АФМ РК

Как выяснилось, по условиям контракта в общем планировалось вывезти из страны 50 тыс. тонн в пользу иностранной компании на общую сумму 45 млн долларов.