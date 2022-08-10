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Круглосуточные экологические посты установят в Алматы

экологические посты установят в Алматы Фото: Zakon.kz
Управление экологии и окружающей среды города разработало Правила по осуществлению замеров выбросов от автомобильных транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Правила содержат полный комплекс работ, необходимых для полноценного функционирования стационарных и передвижных экологических постов города Алматы, а также перечень нормируемых загрязняющих веществ в отработавших газах автомобильных транспортных средств.

Предусматривается, что стационарные экологические посты будут работать в круглосуточном режиме непрерывно в течение года.

Планируется, что количество замеряемых автомобилей на стационарных и передвижных постах составит не менее 500 единиц в сутки. В частности, будут проводиться замеры отработавших газов.

Приоритетом остановки автомобильных транспортных средств являются:

  • оперативная ориентировка Департамента полиции города Алматы;

  • уведомление уполномоченного органа;

  • данные, предоставленные видеокамерами дорожного наблюдения, в том числе системы «Сергек»;

  • по визуальному наблюдению (внешнему виду) автомобильных транспортных средств;

  • выборка с дорожного потока.

Согласно правилам сотрудник полиции останавливает автомобильное транспортное средство жезлом. После остановки автотранспорта подходит к водителю, представляется и объясняет причину остановки.

В свою очередь специалист по замерам выполняет замер отработавших газов и по полученным данным автоматически формирует электронный протокол замеров и передает на хранение в базу данных.

В случае соответствия автомобильного транспортного средства экологическим нормам водитель продолжает движение.

При первичном обнаружении превышения экологического норматива отработавших газов сотрудник полиции выписывает водителю предупреждение или штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге).

После чего водителю необходимо в течение 10 рабочих дней привести автомобиль в соответствие с экологическими нормативами и приехать на экологический пост для контрольного замера.

Если обнаружено повторное превышение экологического норматива отработавших газов, водителю выписывается штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге).

При этом неисправный автомобиль отправляется на штрафстоянку до выплаты штрафа, после выплаты штрафа водителю дается 10 рабочих дней для приведения транспорта в исправное состояние.

Предусматривается, что стационарные экологические посты должны быть оснащены навесом не менее 4,5 метра высотой и 2,5 метра длиной, рабочим помещением, санузлом, прозрачными боковыми поверхностями рабочего помещения, внешним и внутренним освещением, кондиционерами, системами обогрева, рабочим инвентарем, компьютерами, системами видеонаблюдения мебелью, бытовой комнатой.

В правилах также определены методика проведения замеров отработавших газов автомобильного транспортного средства и технические требования.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 августа.

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