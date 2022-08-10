Круглосуточные экологические посты установят в Алматы
Правила содержат полный комплекс работ, необходимых для полноценного функционирования стационарных и передвижных экологических постов города Алматы, а также перечень нормируемых загрязняющих веществ в отработавших газах автомобильных транспортных средств.
Предусматривается, что стационарные экологические посты будут работать в круглосуточном режиме непрерывно в течение года.
Планируется, что количество замеряемых автомобилей на стационарных и передвижных постах составит не менее 500 единиц в сутки. В частности, будут проводиться замеры отработавших газов.
Приоритетом остановки автомобильных транспортных средств являются:
оперативная ориентировка Департамента полиции города Алматы;
уведомление уполномоченного органа;
данные, предоставленные видеокамерами дорожного наблюдения, в том числе системы «Сергек»;
по визуальному наблюдению (внешнему виду) автомобильных транспортных средств;
выборка с дорожного потока.
Согласно правилам сотрудник полиции останавливает автомобильное транспортное средство жезлом. После остановки автотранспорта подходит к водителю, представляется и объясняет причину остановки.
В свою очередь специалист по замерам выполняет замер отработавших газов и по полученным данным автоматически формирует электронный протокол замеров и передает на хранение в базу данных.
В случае соответствия автомобильного транспортного средства экологическим нормам водитель продолжает движение.
При первичном обнаружении превышения экологического норматива отработавших газов сотрудник полиции выписывает водителю предупреждение или штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге).
После чего водителю необходимо в течение 10 рабочих дней привести автомобиль в соответствие с экологическими нормативами и приехать на экологический пост для контрольного замера.
Если обнаружено повторное превышение экологического норматива отработавших газов, водителю выписывается штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге).
При этом неисправный автомобиль отправляется на штрафстоянку до выплаты штрафа, после выплаты штрафа водителю дается 10 рабочих дней для приведения транспорта в исправное состояние.
Предусматривается, что стационарные экологические посты должны быть оснащены навесом не менее 4,5 метра высотой и 2,5 метра длиной, рабочим помещением, санузлом, прозрачными боковыми поверхностями рабочего помещения, внешним и внутренним освещением, кондиционерами, системами обогрева, рабочим инвентарем, компьютерами, системами видеонаблюдения мебелью, бытовой комнатой.
В правилах также определены методика проведения замеров отработавших газов автомобильного транспортного средства и технические требования.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 августа.