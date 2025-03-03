Мониторинг выбросов от автотранспорта в Алматы: утверждены новые правила

Постановлением акимата города Алматы от 21 февраля 2025 года утверждены новые Правила мониторинга выбросов от автомобильных транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на следующие автотранспортные средства, эксплуатируемые в городе Алматы: легковые автомобили категорий М1, автобусы категорий М2 и М3, грузовые автомобили категорий N1, N2 и N3, мотоциклы категории L.

Измерения осуществляются на стационарных и передвижных постах, которые работают круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

Количество измерений на стационарных и передвижных постах устанавливается в договорах, заключенных между уполномоченным органом и испытательной лабораторией.

Испытательная лаборатория обеспечивает:

стационарные и передвижные посты специалистами по измерениям в соответствии с условиями заключенных договоров;

стационарные и передвижные посты необходимыми приборами и оборудованием для осуществления измерений;

техническое обслуживание приборов согласно инструкциям к ним;

своевременное прохождение поверки приборов;

проведение измерений;

ведение документации;

сбор, обработку и передачу уполномоченному органу результатов измерений.

Специалистом по измерениям выполняется измерение, по итогам чего формируется электронный протокол измерений, который хранится в электронном виде, а также заполняется журнал учета автотранспортных средств в электронном формате.

Информация, включающая в себя электронные протоколы измерений и данные с журнала учета автотранспортных средств, ежедневно передается оператору мониторинга выбросов от автотранспортных средств для внесения в базу данных мониторинга выбросов от автотранспортных средств.

На основании протокола измерений специалист по измерениям сравнивает показания измерений с нормами содержания загрязняющих веществ.

Указывается, что выбросы в окружающую среду, производимые автотранспортными средствами при их эксплуатации, не должны превышать допустимый уровень, установленный техническими регламентами в сфере охраны окружающей среды.

В случае соответствия отработавших газов двигателя автотранспортного средства нормам содержания загрязняющих веществ автотранспортное средство продолжает движение.

В случае установления в результате измерения превышения норм содержания загрязняющих веществ в отношении владельца автотранспортного средства принимаются меры согласно Кодексу об административных правонарушениях (штраф).

Устранение причин превышения норм содержания загрязняющих веществ автотранспортного средства подтверждается протоколом измерений испытательной лаборатории, оформленным по итогам измерений.

Также говорится, что при проведении измерения пробег транспортного средства должен быть не менее 3 000 километров. При меньшем пробеге проверка не проводится.

У автотранспортного средства система выпуска отработавших газов должна быть герметична и комплектна (не должно быть видимого отсутствия и повреждений элементов выпускной системы). В случае видимого нарушения целостности и герметичности выпускной системы автотранспортного средства измерения не проводятся.

Определение экологического класса автотранспорта осуществляется в зависимости от страны производителя и от года его выпуска.

Правила также устанавливают:

особенности подготовки и проведения измерений выбросов от автотранспортных средств, оснащенных двигателем с принудительным зажиганием, работающих на бензине или газовом топливе;

особенности подготовки и проведения измерений выбросов от автотранспортных средств, оснащенных двигателем с воспламенением от сжатия.

К субъектам мониторинга выбросов от автотранспортных средств относятся:

уполномоченный орган;

испытательная лаборатория;

органы внутренних дел;

заинтересованные организации.

Оператор мониторинга выбросов от автотранспортных средств производит сбор и анализ информации от субъектов мониторинга выбросов от автотранспортных средств.

Постановление вводится в действие с 12 марта 2025 года.

При этом ранее действовавшее постановление акимата города Алматы от 1 февраля 2023 года утрачивает силу.