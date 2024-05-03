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В Алматинской области устроили стрельбу из-за солдат

В Алматинской области устроили стрельбу из-за солдат, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 10:44 Фото: Zakon.kz
В поселке Коксай Алматинской области решили необычно подойти к встрече солдат-срочников из армии: там устроили стрельбу. Полиция региона отреагировала на произошедшее, сообщает Zakon.kz.

Праздник для жителей Карасайского района обернулся приездом правоохранителей.

Видео встречи солдат опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как молодых людей встречают родные и соседи. При этом несколько человек решили выделиться и произвели выстрелы.

В департаменте полиции Алматинской области уточнили, что это произошло 30 апреля 2024 года.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт хулиганских действий со стороны производивших выстрелы молодых людей. Мужчины 21 и 23 лет доставлены в районное управление".Пресс-служба ДП Алматинской области

Также сказано, что оружие направлено на соответствующую экспертизу.

"По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия полицией зарегистрировано уголовное дело. Молодые люди водворены в ИВС. Проводится расследование".Пресс-служба ДП Алматинской области

Ранее сообщалось о мужчине из Алматинской области, который примерил экипировку полицейского. В ходе допроса, парень пояснил, что специальное обмундирование приобрел в одном из магазинов мегаполиса. Теперь лжеполицейский будет привлечен к ответственности.

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