Всемирный день льва в зоопарке Алматы отмечают сразу 6 хищников

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10 августа в мире отмечают Всемирный день льва. В Африке серьезно относятся к этому мероприятию: например, в Малави можно в этот день бесплатно последить за прайдом в заповеднике, а в Замбии – попасть на красочный «Карнавал льва», сообщает Zakon.kz.

Что касается Алматинского зоопарка, то здесь обитают шесть «царей природы»: четыре самца и две самки. Самый старший – Хамзат, ему 7 лет. Пятилетние Арси и Лили составляют изумительную пару, которой любуются посетители. Там всегда царят любовь и гармония. Хаби – 4 года, Симбе – 3. Самая молоденькая – Санни, которой еще нет и года. Пресс-служба зоопарка Алматы Пять интересных фактов о львах: самец льва может иметь длину тела до 2,5 метра, а хвост – до 1 метра;

хотя звание «царя зверей» принадлежит львам, тигры больше их по размеру;

взрослый самец льва может съесть 7 килограммов мяса в день, а самка – 5 килограммов;

львы считаются одними из самых ленивых животных. Они могут спать до 20 часов в день;

самцы львов не охотятся. В их обязанности входит защищать территорию. А вот охота и забота о потомстве является обязательством самок. Читайте также Круглосуточные экологические посты установят в Алматы

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