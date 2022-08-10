Всемирный день льва в зоопарке Алматы отмечают сразу 6 хищников
Фото: pixabay
10 августа в мире отмечают Всемирный день льва. В Африке серьезно относятся к этому мероприятию: например, в Малави можно в этот день бесплатно последить за прайдом в заповеднике, а в Замбии – попасть на красочный «Карнавал льва», сообщает Zakon.kz.
Что касается Алматинского зоопарка, то здесь обитают шесть «царей природы»: четыре самца и две самки.
Самый старший – Хамзат, ему 7 лет. Пятилетние Арси и Лили составляют изумительную пару, которой любуются посетители. Там всегда царят любовь и гармония. Хаби – 4 года, Симбе – 3. Самая молоденькая – Санни, которой еще нет и года. Пресс-служба зоопарка Алматы
Пять интересных фактов о львах:
самец льва может иметь длину тела до 2,5 метра, а хвост – до 1 метра;
хотя звание «царя зверей» принадлежит львам, тигры больше их по размеру;
взрослый самец льва может съесть 7 килограммов мяса в день, а самка – 5 килограммов;
львы считаются одними из самых ленивых животных. Они могут спать до 20 часов в день;
самцы львов не охотятся. В их обязанности входит защищать территорию. А вот охота и забота о потомстве является обязательством самок.
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