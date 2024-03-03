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3 марта отмечается Всемирный день писателя

писательство, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 09:33 Фото: freepik
Всемирный день писателя отмечается практически во всех странах ежегодно 3 марта, сообщает Zakon.kz.

Полное название этого праздника – Всемирный день мира для писателя, он был учрежден по решению 48-го конгресса (1986 год) клуба английских литераторов и журналистов PEN – poets, essayists, novelists – поэты, очеркисты, романисты.

По задумке, праздник должен напоминать о роли писательства в мире.

День писателя – праздник творческих людей. Как правило, проходит красиво и торжественно. Организуются культурные мероприятия, концерты, семинары, слеты авторов и публицистов.

PEN-клуб "выступает в защиту принципов свободы информации внутри каждой страны и между всеми странами". Eго члены обязуются выступать против подавления свободы слова в любой ее форме в тех странах и обществах, к которым они принадлежат, а также во всем мире, когда это представляется возможным.

PEN выступает в защиту свободы печати и против произвольного применения цензуры в мирное время. Его члены считают, что необходимое продвижение человечества к более высоким формам политической и экономической организации требует свободной критики правительства, органов управления и политических институтов.

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