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Сельский замакима спас 13-летнюю девочку от насильника

Сельский замакима спас 13-летнюю девочку от насильника Фото: ДП Туркестанской области
В Туркестанской области поощрили заместителя акима села Дарбаза, который спас 13-летнюю девочку от насильника, сообщает Zakon.kz.

10 августа и.о. начальника ДП Туркестанской областии Асылжан Калдарбеков наградил заместителя акима села Дарбаза Суюндыка Сейтжаппарулы, который задержал подозреваемого, напавшего на несовершеннолетнюю девочку.

Полицейские поблагодарили героя за проявленное мужество, а также вручили ценный подарок.

Несовершеннолетняя девочка гуляла вместе с семьей и потом решила пораньше уйти домой без сопровождения родителей. В это время на нее напал неизвестный мужчина, схватил за волосы и увел в сторону. Он ударил ее по лицу и повалил на землю. Подросток стала кричать, он закрыл ей рот, стал душить и попытался совершить злой умысел. ДП Туркестанской области

В этот момент потасовку заметил прохожий, который гулял с супругой неподалеку, и бросился на помощь. Мужчина подбежал к подозреваемому, но тот бросился бежать. Он спросил девочку о самочувствии, она рассказала, что нападавший избил ее. Мужчина стал преследовать подозреваемого. Через 100 метров он задержал злоумышленника и передал полиции.

Если бы на моем месте был кто-то другой, он бы сделал то же самое. Я знал, что это мой гражданский долг. Главное, здоровью девочки ничто не угрожает. С ней все хорошо. Заместитель акима села Дарбаза Суюндык Сейтжаппарулы

В настоящее время подозреваемый арестован. На сегодняшний день в отношении него проводится досудебное расследование по ст. 24 ч. 3 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 120 ч. 4 УК РК «Изнасилование».

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