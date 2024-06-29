13-летняя девочка погибла от удара молнии на пляже в Греции

13-летняя девочка умерла после удара молнии на севере Греции во время внезапного ливня, сообщает Zakon.kz.

Официальные лица заявили, что девочка плавала со своими родителями на пляже Фарос, недалеко от Посейди на Халкидиках, в курортной зоне к юго-востоку от Салоников, популярной среди греческих и иностранных гостей, пишет Sky News.

Мэр Кассандрии Анастасия Халкия рассказала, что семья вышла из моря, как только начался дождь, но погода очень быстро испортилась.

"Было много молний. Это тот тип летнего шторма, который обычно не доставляет никаких проблем", – сказала она.

Полиция сообщила, что девочку доставили в больницу, где констатировали смерть. Ее родители не пострадали.

Появилась информация о том, кто поджег лес на греческом острове. 23 июня ряд греческих СМИ сообщили, что пожар на острове устроили казахстанцы. А 24 июня в МИД Казахстана эту информацию опровергли.