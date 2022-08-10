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В Казахстане больше всего зарплата выросла в отраслях строительства

средняя зарплата по регионам Казахстана Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, рост заработной платы наблюдается по всем основным видам экономической деятельности, сообщает Zakon.kz.
По сравнению с соответствующим кварталом 2021 года наибольший рост зафиксирован в отраслях строительства – 35,5%, транспорта и складирования – 34,8%, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – 28,3%, более низкие темпы отмечены в отраслях здравоохранения и социального обслуживания населения – 12,1% и предоставлении прочих видов услуг – 3,9%.Бюро национальной статистики

Среди регионов наибольший рост зафиксирован в Кызылординской области – 31,3%.

Наименьший рост отмечен в Нур-Султане – 14,2%, при этом в реальном выражении (с учетом роста цен) зафиксировано снижение на 0,1 процентного пункта.

При этом в Улытауской области зарплаты оказались выше, чем в Алматы, и лишь немного уступают Нур-Султану.

Так, средний размер оплаты труда в Улытауской области составляет 383,2 тыс. тенге против 352,5 тыс. в Алматы и 393,5 тыс. тенге в столице.

В целом Улытауская область занимает 4 место среди регионов по размеру оплаты труда.

В Абайской области показатели ниже – 262,3 тыс. тенге. В Восточно-Казахстанской области – 282,2 тыс. тенге.

Жетысуская область оказалась в аутсайдерах. Здесь средний размер зарплаты составил 241,4 тыс. тенге.

Вместе с тем выросли показатели оплаты труда в Алматинской области после разделения: если в первом квартале 2022 года здесь средняя зарплата составляла 230,8 тыс. тенге (на 19,1% ниже среднереспубликанского), то во втором квартале – 277,4 тыс. тенге.

Напомним, среднее значение номинальной заработной платы во втором квартале 2022 года в Казахстане достигло 312 011 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 24%, в реальном выражении – 8,9%.

При этом медианное значение заработной платы составило 196 728 тенге.

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