Названа средняя и распространенная зарплаты казахстанцев

В Бюро национальной статистики поделились данными о размерах заработных плат казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 9 октября рассказали, что в апреле 2024 года провели ежегодное обследование распределения работников по размерам начисленной заработной платы. Были охвачены работники, проработавшие весь месяц, включая все крупные предприятия, и выборочно 30% средних и малых (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью). Данные о фактической заработной плате за апрель 2024 года учитывали все доплаты, надбавки, премии, налоги и пенсионные отчисления.

"По итогам обследования численность работников на указанных предприятиях составила 3 437 тыс. человек, из которых мужчины составили 48,3% (1 659,7 тыс. человек), а женщины – 51,7% (1 777,3 тыс. человек)", – рассказали в бюро.

В общем числе работников получатели среднемесячных заработных плат распределились следующим образом:

до 100 000 тенге получали 6,1% работников

от 100 001 до 150 000 тенге – 12%

от 150 001 до 300 000 тенге – 35,1%

от 300001 до 600 000 тенге – 35,6%

от 600 001 тенге до 900 000 тенге – 6,9%

от 900 001 тенге до 1 200 000 тенге – 2,1%

от 1 200 001 тенге до 1 500 000 тенге – 1%

свыше 1 500 001 тенге – 1,2% работников

По итогам обследования медианное значение заработной платы работников в 2024 году составило 285 677 тенге. В прошлом году медианная зарплата, которая находится в центре распределения размера зарплат, где половина работников получает выше, а другая половина – ниже, составляла 251 356 тенге.

Медианная зарплата – это срединная зарплата, при которой половина (50%) работников получает больше этой суммы, а другая половина (50%) – меньше ее.



Модальное значение заработной платы (наиболее часто встречающаяся зарплата) работников составило 97 557 тенге. В 2023 году ее размер составлял 81 377 тенге.

У руководителей уровень заработной платы по сравнению с 2023 годом вырос на 11,4%. У операторов производственного оборудования, сборщиков и водителей – на 16%, а у фермеров и рабочих сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – на 14,3%.

Среднемесячная заработная плата у работников со средним образованием составила 262 238 тенге, с высшим образованием – 438 005 тенге и послевузовским образованием – 558 882 тенге.

В разрезе возрастов среднемесячная заработная плата работников в возрасте от 16 до 24 лет составила 250 518 тенге, от 25 до 34 лет – 347 985 тенге, от 35 до 44 лет – 397 468 тенге, от 45 до 54 лет – 372 824 тенге, от 55 до 64 лет – 340 769 тенге, старше 65 лет – 318 564 тенге.

Ранее казахстанцев восхитило видео с героизмом пожарного при тушении взорвавшейся Газели. Они уверены, что пожарные должны получать более высокие зарплаты.