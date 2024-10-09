Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Названа средняя и распространенная зарплаты казахстанцев

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 15:26 Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики поделились данными о размерах заработных плат казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 9 октября рассказали, что в апреле 2024 года провели ежегодное обследование распределения работников по размерам начисленной заработной платы. Были охвачены работники, проработавшие весь месяц, включая все крупные предприятия, и выборочно 30% средних и малых (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью). Данные о фактической заработной плате за апрель 2024 года учитывали все доплаты, надбавки, премии, налоги и пенсионные отчисления.

"По итогам обследования численность работников на указанных предприятиях составила 3 437 тыс. человек, из которых мужчины составили 48,3% (1 659,7 тыс. человек), а женщины – 51,7% (1 777,3 тыс. человек)", – рассказали в бюро.

В общем числе работников получатели среднемесячных заработных плат распределились следующим образом:

  • до 100 000 тенге получали 6,1% работников
  • от 100 001 до 150 000 тенге – 12%
  • от 150 001 до 300 000 тенге – 35,1%
  • от 300001 до 600 000 тенге – 35,6%
  • от 600 001 тенге до 900 000 тенге – 6,9%
  • от 900 001 тенге до 1 200 000 тенге – 2,1%
  • от 1 200 001 тенге до 1 500 000 тенге – 1%
  • свыше 1 500 001 тенге – 1,2% работников

По итогам обследования медианное значение заработной платы работников в 2024 году составило 285 677 тенге. В прошлом году медианная зарплата, которая находится в центре распределения размера зарплат, где половина работников получает выше, а другая половина – ниже, составляла 251 356 тенге.

Медианная зарплата – это срединная зарплата, при которой половина (50%) работников получает больше этой суммы, а другая половина (50%) – меньше ее.

Модальное значение заработной платы (наиболее часто встречающаяся зарплата) работников составило 97 557 тенге. В 2023 году ее размер составлял 81 377 тенге.

У руководителей уровень заработной платы по сравнению с 2023 годом вырос на 11,4%. У операторов производственного оборудования, сборщиков и водителей – на 16%, а у фермеров и рабочих сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – на 14,3%.

Среднемесячная заработная плата у работников со средним образованием составила 262 238 тенге, с высшим образованием – 438 005 тенге и послевузовским образованием – 558 882 тенге.

В разрезе возрастов среднемесячная заработная плата работников в возрасте от 16 до 24 лет составила 250 518 тенге, от 25 до 34 лет – 347 985 тенге, от 35 до 44 лет – 397 468 тенге, от 45 до 54 лет – 372 824 тенге, от 55 до 64 лет – 340 769 тенге, старше 65 лет – 318 564 тенге.

Ранее казахстанцев восхитило видео с героизмом пожарного при тушении взорвавшейся Газели. Они уверены, что пожарные должны получать более высокие зарплаты.

Читайте также

Доллары, деньги, обмен валют, обменник
Курс доллара еще значительно подорожал на торгах
доллар
Курс доллара пробил отметку в 490 тенге в обменных пунктах страны
нефть
Ураган "Милтон" и конфликт на Ближнем Востоке: что поддержит цену нефти до конца октября
Ирина Капитанова
Бюро национальной статистики Казахстан 2024 год Зарплаты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Деньги могут исчезнуть с банковских счетов: важное предупреждение от ЕНПФ
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Реалити-шоу
Ольга Бузова уехала из России
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: