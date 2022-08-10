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Михаил Кукушкин вышел во второй круг турнира в Чикаго

теннис, Чикаго Фото: Instagram/kukushkin_mikhail
Казахстанец Михаил Кукушкин одержал победу на старте Челленджера в США. В двух сетах он победил американца Говинда Нанду со счетом 3:6, 6:4, 6:3, передает Zakon.kz.

Во втором раунде Михаилу предстоит сразиться с хорватом Борном Гойо.

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, на женском «Мастерсе» в Торонто Юлия Путинцева в дуэте с американкой Софией Кенин на старте одолела Анну Бондарь (Венгрия)/Кимберли Циммерман (Бельгия) – 7:6 (12:10), 7:5.

Тимофей Скатов и Дмитрий Попко завершили свои выступления на турнирах серии Челленджер. Тимофей в Сан-Марино в первом раунде уступил Александру Вайсу (Италия) со счетом 3:6, 1:6, а Дмитрий проиграл американцу Бену Шелтона в Чикаго – 0:6, 6:7 (5:7).

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