Михаил Кукушкин вышел во второй круг турнира в Ноттингеме

В британском Ноттингеме проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин одержал победу в первом круге одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

В стартовом матче ветеран казахстанского тенниса уверенно обыграл Чарльза Брума из Великобритании со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут. За это время Кукушкин пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал всего один брейк-поинт из шести.

Во втором круге Михаил Кукушкин сыграет с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания)/Йорис Де Лоре (Бельгия).

Ранее казахстанская теннисистка Анна Данилина потерпела поражение на старте турнира в Абу-Даби.

