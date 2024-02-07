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Михаил Кукушкин вышел во второй круг турнира в Ноттингеме

Михаил Кукушкин вышел во второй круг турнира в Ноттингеме Фото: KTF
В британском Ноттингеме проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин одержал победу в первом круге одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В стартовом матче ветеран казахстанского тенниса уверенно обыграл Чарльза Брума из Великобритании со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут. За это время Кукушкин пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал всего один брейк-поинт из шести.

Во втором круге Михаил Кукушкин сыграет с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания)/Йорис Де Лоре (Бельгия).

Ранее казахстанская теннисистка Анна Данилина потерпела поражение на старте турнира в Абу-Даби. 

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