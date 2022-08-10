Какие специалисты нужны Казахстану и сколько им готовы платить

Рынок труда постоянно меняется – одни профессии уходят из Топа востребованных, другие появляются. Журналист Zakon.kz поговорил с менеджером по маркетингу и PR известной компании по поиску работы HeadHunter Рахимой Махмудовой и узнал, какие специалисты сейчас нужны Казахстану.

Как нам рассказали в HeadHunter, в Топе сейчас специалисты следующих сфер:

продажи;

бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия;

административный персонал;

транспорт, логистика;

информационные технологии, интернет, телеком;

строительство, недвижимость;

рабочий персонал;

производство, сельское хозяйство;

маркетинг, реклама, PR;

туризм, гостиницы, рестораны.

По словам Рахимы Махмудовой, на одно вакантное место по этим сферам могут претендовать от трех до шести соискателей.

В продажах очень большая конкуренции. Ежемесячно публикуется очень много вакансий, такое же количество соискателей. И несмотря на то, что рынок дает эти вакансии, конкуренция все же развита. Бухгалтеров у нас также очень много, но спрос на них до сих пор есть. Рахима Махмудова

Ниже вы можете посмотреть, специалистам каких сфер предлагают самые высокие заработные платы в Казахстане по данным HeadHunter.

Фото: Zakon.kz

Тем временем в Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что за июль самые высокие заработные платы работодатели предлагали пилотам – в среднем 900 тыс. тенге, главным инженерам-строителям – 700 тыс. тенге, заведующим ремонтно-механической мастерской и супервайзерам по бурению – 600 тыс. тенге.

К слову, наибольший прирост вакансий за второй квартал 2022 года наблюдался в следующих профобластях:

туризм, гостиничный и ресторанный бизнес (+27,64%);

транспорт и логистика (+27,63%);

домашний персонал (+26,91%);

добыча сырья (+26,57%);

спортивные клубы, салоны красоты (+24,53%);

производство, сельское хозяйство (+24,24%);

продажи (+22,87%);

юристы (+22,53%);

строительство и недвижимость (+22,36%);

высший менеджмент (+16,37%).

Отрицательную динамику показала лишь сфера автомобильного бизнеса (–45%).

Очень большое влияние в этом случае играет сезонность. К примеру, зимой сферы гостиничного бизнеса, туризма не так сильно развиты, а вот как раз в весенний и летний периоды все набирают персонал. В другое время года ситуация может быть совсем иной, – объяснила менеджер по маркетингу и PR HeadHunter Рахима Махмудова.

Тем не менее в дефиците сейчас рабочие специалисты, не хватает работников и в сфере строительства.

Поскольку офисные профессии были в приоритете, сейчас мы видим дефицит рабочих специалистов – геодезистов, инженеров, сварщиков. Людей не хватает и в сфере IT. Спрос есть, но действительно квалифицированных специалистов не так много. Рахима Махмудова

В Министерстве труда и социальной защиты населения добавили, что в связи с ростом численности населения также отмечается дефицит преподавателей вузов – 1331 вакансия против 945 резюме, врачей – 1772 вакансии против 605 резюме, охранников – 1685 вакансий против 463 резюме, воспитателей – 1450 вакансий против 990 резюме.

Что касается молодых людей, то в основном они отдают предпочтения профессиям, которые не требуют большого опыта. Чаще всего студенты выбирают работу продавца-консультанта, кассира, менеджера по продажам, курьера, официанта, бармена или бариста.

На сферу IT у молодого поколения сейчас также очень большой спрос. Даже те, кто окончил бакалавриат или магистратуру по какой-то другой специальности, стараются пройти курсы и переквалифицироваться, чтобы уйти в сферу IT. Как мы видим по статистике нашего сайта, сфера IT растет как по количеству вакансий, так и по средней сумме заработной платы. Это, конечно, привлекает молодежь. Менеджер HeadHunter Рахима Махмудова

При этом исчезновение существующих профессий в ближайшие несколько лет неактуально для Казахстана, считают в HeadHunter. Но наименьшим спросом все же будет пользоваться ручной рутинный труд, который сейчас автоматизируется. Поэтому в ближайшем будущем операторы call-центров, кассиры в продуктовых магазинах и фасовщики будут не так востребованы.