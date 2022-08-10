Как деятели культуры отмечают День Абая в Алматы

Великому поэту, просветителю и мыслителю Абаю Кунанбаеву исполнилось 177 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Абай Ибрагим Кунанбаев – знаковая личность в истории казахской литературы и музыки, поэтому к его творчеству в народе относятся с большим трепетом.

Фото: Zakon.kz

В Алматы по сложившейся традиции День Абая начался с возложения цветов к его памятнику. В церемонии приняли участие поэты и писатели, деятели искусства, а также руководитель Управления культуры Алматы. Среди тех, кто пришел отдать дань памяти Абаю, был поэт, журналист, член Союза писателей Казахстана Шаяхмет Алжанбаев.

Фото: Zakon.kz

В день рождения Абая литераторы не могут остаться дома, мы приходим к его памятнику, отдаем дань уважения. Я произведения Абая (Ибрагима) Кунанбаева с малых лет читаю, со школьной скамьи, а начиная с 7 класса, начал понимать глубинный смысл произведений Абая. Тогда я, не зная русский язык, благодаря переводам Абая на своем родном казахском языке мог знакомиться с классикой русской литературы – например, читая «Татьянаның әні», я познавал творчество Александра Пушкина. Как казахский поэт, мыслитель и просто одаренный человек, Абай переводил с русского на казахский произведения Лермонтова, Пушкина, Гете. До сегодняшнего дня я не встречал столь грамотного перевода творчества этих авторов на казахский язык. Поэт Шаяхмет Алжанбаев

Поэт признался, что творчество Абая оказало на него большое влияние не только в профессиональном, но и в человеческом плане, ведь мудрость, заложенная в творчестве Абая, актуальна во все времена.

Фото: Zakon.kz

Шаяхмет Алжанбаев процитировал стихотворение великого Абая:

Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап, Әуре етеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, Еңбегің мен ақылың екі жақтап.

Абай говорит нам: «Верь в себя, думай всегда самостоятельно, трудись и развивай интеллект». Это важный совет для молодежи, ведь, что бы ни было, всего можно добиться своим трудом и умом. Шаяхмет Алжанбаев

День Абая продолжился в алматинском метро.

Фото: Zakon.kz

Здесь, на станции «Абай», 5 артистов театра «Алатау» — Ерсеит Алиев, Толеубай Жарасхан, Айсауле Кайыргазина, Рауан Абилбаев и Галия Адбиреим – в национальных костюмах порадовали пассажиров подземки исполнением любимых в народе песен Абая.

Сначала на станции «Абай», а потом и в поезде алматинской подземки артисты, аккомпанируя себе на домбре, спели «Қараңғы түнде тау қалғып», «Желсіз түнде жарық ай...», «Көзімнің қарасы», «Айттым сәлем, Қаламқас» и другие композиции.

Фото: Zakon.kz

Алматинцы и гости мегаполиса с интересом снимали неожиданный концерт на камеры смартфонов и улыбались.

Фото: Zakon.kz

День Абая также отметили в Музее Алматы, где прошла временная выставка с экспонатами из фонда Государственного историко-культурного и Литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі».Также представлены материалы об отце казахского мыслителя Кунанбае Ускенбайулы, о поэтической школе Абая и о музее поэта, история которого насчитывает более 80 лет.

Вечером в театре «Алатау» пройдет театрализованный концерт «Күн артынан күн туар» с участием хора и оркестровой группы. На экране обещают показать видеоматериалы из поездок по родным местам поэта и архивные материалы из музеев.