Названа причина ослабления тенге в июле

Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова рассказала о динамике курса тенге в июле, передает Zakon.kz.

Обменный курс тенге по итогам месяца умеренно ослаб на 1,5%, до 477,07. Такой динамике способствовали как внешние, так и внутренние факторы. Зампредседателя Нацбанка РК Алия Молдабекова

По ее словам, «необходимо отметить снижение нефтяных котировок второй месяц подряд».

Кроме того, давление на национальную валюту, так же как и на валюты развивающихся рынков, продолжает оказывать агрессивное повышение ставок в США. Алия Молдабекова

Как отметила зампредседателя Нацбанка, «со стороны внутренних факторов продолжающийся период отпусков и выплата дивидендов компаниями способствовали повышению спроса на иностранную валюту в течение месяца».

Так, среднедневной объем торгов увеличился в июле до 118,6 млн долларов против 96,4 млн в предыдущем месяце. К концу июля курс тенге несколько восстановил позиции и сократил темпы ослабления благодаря налоговым выплатам экспортеров. Алия Молдабекова

Также она рассказала, какие факторы оказывали поддержку обменному курсу.