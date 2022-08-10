Названа причина ослабления тенге в июле
Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова рассказала о динамике курса тенге в июле, передает Zakon.kz.
Обменный курс тенге по итогам месяца умеренно ослаб на 1,5%, до 477,07. Такой динамике способствовали как внешние, так и внутренние факторы.Зампредседателя Нацбанка РК Алия Молдабекова
По ее словам, «необходимо отметить снижение нефтяных котировок второй месяц подряд».
Кроме того, давление на национальную валюту, так же как и на валюты развивающихся рынков, продолжает оказывать агрессивное повышение ставок в США.Алия Молдабекова
Как отметила зампредседателя Нацбанка, «со стороны внутренних факторов продолжающийся период отпусков и выплата дивидендов компаниями способствовали повышению спроса на иностранную валюту в течение месяца».
Так, среднедневной объем торгов увеличился в июле до 118,6 млн долларов против 96,4 млн в предыдущем месяце. К концу июля курс тенге несколько восстановил позиции и сократил темпы ослабления благодаря налоговым выплатам экспортеров.Алия Молдабекова
Также она рассказала, какие факторы оказывали поддержку обменному курсу.
Поддержку обменному курсу в течение всего месяца оказывали продажи субъектов квазигосударственного сектора в объеме 543,9 млн долларов, а также продажи валюты для обеспечения трансфертов из НФ РК в размере 599,2 млн долларов. Валютные интервенции Национальным банком не проводились.Алия Молдабекова
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