Зампред Нацбанка объяснила причины ослабления тенге

Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова назвала причины ослабления обменного курса тенге, сообщает Zakon.kz.

Kapital.kz приводит ее словам о том, что на сегодня курс тенге колеблется в пределах 544-545 тенге за доллар США, ослабев на 3,8% с начала года и на 4,9% с начала текущего месяца. Подобная динамика обусловлена в основном рыночными, в том числе сезонными, факторами, несмотря на сохраняющиеся благоприятные фундаментальные условия.

В целом, по словам спикера, влияние на обменный курс тенге оказывают три основные группы факторов: фундаментальные, рыночные и спекулятивные.

"В настоящее время фундаментальные факторы не предполагают ослабления тенге. Цены на нефть удерживаются на относительно высоком уровне – около 70 долларов США за баррель. На глобальных рынках наблюдается ослабление доллара США по отношению к валютам как развитых, так и развивающихся стран. Внешние шоки, которые могли бы существенно и долгосрочно изменить баланс спроса и предложения на валютном рынке, отсутствуют. В этой связи текущий уровень обменного курса тенге оценивается как фундаментально недооцененный", – говорит зампред Нацбанка.

Алия Молдабекова подчеркнула, что давление на курс оказывают рыночные, в том числе сезонные, факторы.

Так, выросли бюджетные расходы и платежи за импорт, особенно на капитальные вложения и закупку оборудования. Активность заметна в автосекторе и среди автосборочных предприятий.

По ее словам, дополнительное давление на курс оказывает выплата дивидендов крупными компаниями по депозитарным распискам, размещенным на иностранных биржах, что требует конвертации средств в иностранную валюту. Также летом растет спрос на валюту со стороны населения из-за сезонного роста туристических поездок.

"Совокупность указанных процессов обуславливает наблюдаемое в настоящее время сезонное ослабление курса тенге. Как правило, подобные колебания носят умеренный и краткосрочный характер и отражают естественную динамику рыночного спроса и предложения. Что касается спекулятивных факторов, в настоящее время их влияние на рынок не прослеживается. Участники самостоятельно формируют уровень обменного курса на рынке, на котором пока преобладают краткосрочные рыночные факторы", – отметила замглавы Нацбанка.

Спикер сообщила, что Нацбанк готов к превентивным мерам в случае возникновения дестабилизирующих спекулятивных факторов. Монетарный регулятор внимательно отслеживает операции участников рынка на KASE и на межбанковском рынке.

"В случае появления признаков спекулятивных операций Национальный банк готов к решительным действиям осуществить валютные интервенции для недопущения чрезмерной волатильности на рынке", – подчеркнула Алия Молдабекова.

Она отметила, что текущий уровень международных резервов (52,2 млрд долларов США) является более чем достаточным для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В то же время продолжается тесная координация с субъектами квазигосударственного сектора по их валютным операциям.

"Отрабатываются меры по обеспечению дополнительного объема продаж иностранной валюты с их стороны. В ближайшее время одной из компаний квазигосударственного сектора запланирована продажа значительного объема иностранной валюты, привлеченной в виде займа у зарубежных инвесторов, что окажет благоприятное влияние на сбалансированность валютного рынка", – подчеркнула Алия Молдабекова.

По официальным данным Национального банка РК, на 25 июля курс составляет 541,93 тенге за доллар США.