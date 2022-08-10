В системе ДУИС Алматы противодействуют появлению коррупции

Сегодня в Казахстане активно реализуют Концепцию антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы. Каким образом она реализуется в учреждениях уголовно-исполнительной системы, узнал Zakon.kz.

Коррупция для любого государства, несомненно, зло. Все страны мира, каждая по своему, борются с ней. Уголовный кодекс Республики Казахстан предусматривает несколько составов коррупционных преступлений, которыми являются: получение, дача взятки, посредничество во взяточничестве.

Реализуемая сейчас Концепция антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы, разработанная по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, призвана обеспечить более эффективное противодействие коррупции, причем, особая роль отведена профилактике коррупционных правонарушений за счет выработки у населения и госслужащих неприятия любых форм коррупции и непотизма.

В целях недопущения коррупционных правонарушений со стороны сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматы руководством департамента, кадровым аппаратом, а также сотрудниками службы собственной безопасности на постоянной основе ведется работа по недопущению коррупционных правонарушений.

В рамках боевой и служебной подготовки проводятся лекции, принимаются зачеты на предмет знания антикоррупционного законодательства, проводятся совместные совещания с сотрудниками антикоррупционной службы. Так, с начала года сотрудником антикоррупционной службы Рашидом Супугалиевым проведены две лекции и два семинара. Инспектор службы пробации Бостандыкского района Алматы, майор юстиции Айнур Айкенова

По словам Айнур Айкеновой, в системе ДУИС Алматы для граждан функционирует телефон доверия, ящик для жалоб, а также сайт для подачи обращений физических и юридических лиц.