Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В системе ДУИС Алматы противодействуют появлению коррупции

Алматы Фото: Zakon.kz
Сегодня в Казахстане активно реализуют Концепцию антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы. Каким образом она реализуется в учреждениях уголовно-исполнительной системы, узнал Zakon.kz.

Коррупция для любого государства, несомненно, зло. Все страны мира, каждая по своему, борются с ней. Уголовный кодекс Республики Казахстан предусматривает несколько составов коррупционных преступлений, которыми являются: получение, дача взятки, посредничество во взяточничестве.

Реализуемая сейчас Концепция антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы, разработанная по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, призвана обеспечить более эффективное противодействие коррупции, причем, особая роль отведена профилактике коррупционных правонарушений за счет выработки у населения и госслужащих неприятия любых форм коррупции и непотизма.

В целях недопущения коррупционных правонарушений со стороны сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматы руководством департамента, кадровым аппаратом, а также сотрудниками службы собственной безопасности на постоянной основе ведется работа по недопущению коррупционных правонарушений.

В рамках боевой и служебной подготовки проводятся лекции, принимаются зачеты на предмет знания антикоррупционного законодательства, проводятся совместные совещания с сотрудниками антикоррупционной службы. Так, с начала года сотрудником антикоррупционной службы Рашидом Супугалиевым проведены две лекции и два семинара. Инспектор службы пробации Бостандыкского района Алматы, майор юстиции Айнур Айкенова

По словам Айнур Айкеновой, в системе ДУИС Алматы для граждан функционирует телефон доверия, ящик для жалоб, а также сайт для подачи обращений физических и юридических лиц.

Читайте также

Погоня в стиле GTA в Нур-Султане: появились новые подробности

Крупную партию наркотиков изъяли в ходе спецоперации в Караганде

Меняется тактика поисков пятилетней девочки, пропавшей в Костанайской области

Альберт Ахметов
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанские солдаты
В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение
гороскоп измены астрология
Топ-5 самых неверных мужчин по знаку зодиака
торжество, регистрация брака, банкет
Во сколько казахстанцам обходится проведение свадьбы и проводов невесты
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
озеро Иссык-Куль сняли из космоса
Озеро Иссык-Куль сняли на видео из космоса
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
экологические посты установят в Алматы
Круглосуточные экологические посты установят в Алматы
Погоня в стиле GTA в Нур-Султане: появились новые подробности
Погоня в стиле GTA в Нур-Султане: появились новые подробности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления