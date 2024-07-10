Антикор задержал начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области
Фото: ДУИС по СКО
Сотрудники Антикоррупционной службы задержали главу Департамента уголовно-исполнительной системы по СКО Адлета Мустафинова, сообщает Zakon.kz.
Соответствующая информация появилась ранее в соцсетях. Отмечалось, что его задержали в служебном кабинете по подозрению в получении взятки в размере 1 млн тенге.
В Антикоре 10 июля 2024 года прокомментировали информацию.
"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан начальник ДУИС по СКО", – сообщили Zakon.kz.
Детали обещали предоставить позже.
Адлет Мустафинов занимает должность начальника Департамента УИС по Северо-Казахстанской области с мая 2023 года.
Ранее мы сообщали о том, что в разных регионах Казахстана за коррупцию осудили руководителей органов внутренних дел.
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