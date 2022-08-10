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Максим Галкин опубликовал архивное фото с Аллой Пугачёвой

Максим Галкин опубликовал архивное фото с Аллой Пугачёвой Фото: Instagram/maxgalkinru
Знаменитый российский юморист Максим Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачёвой, которое было сделано 20 лет назад, передает Zakon.kz.

Снимком Галкин поделился со своими подписчиками в Instagram.

Лет 20 этой фотографии, ее сделал известный литовский фотограф (имя сейчас выпало из головы – простите). Вот так он нас увидел. На пару дней отъехал, а уже скучаю, – написал юморист под публикацией.

Фанаты и поклонники восхитились архивным фото и закидали в комментариях смайликами в виде сердечек, огоньков и аплодисментов:

  • «Шикарное фото!»

  • «Очень атмосферное фото!»

  • «Прекрасное фото! Прекрасные люди!»

  • «Такие милые, так скучаю по вашим селфи!»

  • «Малышка за крепкими надежными плечами!»

  • «Прекрасное фото невероятно замечательной пары!»

  • «Вы прекрасны! В вас все: нежность, любовь и уважение друг к другу!»

  • «Какое счастье найти свою половинку! Любви вам, мира, счастья, добра!»

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