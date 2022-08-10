Максим Галкин опубликовал архивное фото с Аллой Пугачёвой
Фото: Instagram/maxgalkinru
Знаменитый российский юморист Максим Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачёвой, которое было сделано 20 лет назад, передает Zakon.kz.
Снимком Галкин поделился со своими подписчиками в Instagram.
Лет 20 этой фотографии, ее сделал известный литовский фотограф (имя сейчас выпало из головы – простите). Вот так он нас увидел. На пару дней отъехал, а уже скучаю, – написал юморист под публикацией.
Фанаты и поклонники восхитились архивным фото и закидали в комментариях смайликами в виде сердечек, огоньков и аплодисментов:
«Шикарное фото!»
«Очень атмосферное фото!»
«Прекрасное фото! Прекрасные люди!»
«Такие милые, так скучаю по вашим селфи!»
«Малышка за крепкими надежными плечами!»
«Прекрасное фото невероятно замечательной пары!»
«Вы прекрасны! В вас все: нежность, любовь и уважение друг к другу!»
«Какое счастье найти свою половинку! Любви вам, мира, счастья, добра!»
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