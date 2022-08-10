Максим Галкин опубликовал архивное фото с Аллой Пугачёвой

Фото: Instagram/maxgalkinru

Знаменитый российский юморист Максим Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачёвой, которое было сделано 20 лет назад, передает Zakon.kz.

Снимком Галкин поделился со своими подписчиками в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) Лет 20 этой фотографии, ее сделал известный литовский фотограф (имя сейчас выпало из головы – простите). Вот так он нас увидел. На пару дней отъехал, а уже скучаю, – написал юморист под публикацией. Фанаты и поклонники восхитились архивным фото и закидали в комментариях смайликами в виде сердечек, огоньков и аплодисментов: «Шикарное фото!»

«Очень атмосферное фото!»

«Прекрасное фото! Прекрасные люди!»

«Такие милые, так скучаю по вашим селфи!»

«Малышка за крепкими надежными плечами!»

«Прекрасное фото невероятно замечательной пары!»

«Вы прекрасны! В вас все: нежность, любовь и уважение друг к другу!»

«Какое счастье найти свою половинку! Любви вам, мира, счастья, добра!» Читайте также В чем особенность творчества и личности Абая Кунанбаева

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