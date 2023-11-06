Максим Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачёвой

Известный российский юморист Максим Галкин накануне, 5 ноября 2023 года, опубликовал совместное фото с Аллой Пугачёвой. Крайняя публикация с супругой на странице шоумена была 20 сентября, сообщает Zakon.kz.

Если верить геолокации, которую отметил юморист, фото с Аллой Пугачёвой было сделано в Сигулде – город в центральной части Латвии. На кадре супруги, одетые по-осеннему тепло, стоят в обнимку.

"Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!" – подписал Галкин снимок с женой, заблокировав функцию комментирования публикации.

Отметим, что последняя публикация с Пугачёвой в Instagram Галкина датируется 20 сентября. Совместное фото было сделано в Тель-Авиве – объединенный городской муниципалитет в Израиле на восточном побережье Средиземного моря.

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