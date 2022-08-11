Почему родители доверяют своих детей школе Алпамыс?

В этом году Alpamys School является одним из лидеров по набору учащихся в первые классы среди частных школ города Нур-Султана alpamys.edu.kz, сообщает Zakon.kz.

Школа с прошлого года функционирует в новом здании площадью 28 100 кв. м с развитой высокотехнологичной инфраструктурой. Более 100 учебных кабинетов и лабораторий с акцентом на эффективный учебный процесс и развивающее креативное пространство, 3 спортивных зала и 2 бассейна, в том числе 25-метровый спортивный бассейн на 5 дорожек, школьная столовая с четырехразовым сбалансированным питанием на 600 посадочных мест.

Фото: Alpamys School

Фото: Alpamys School

Фото: Alpamys School Фото: Alpamys School

Чем особенно образование, предлагаемое школой?

Школа работает по естественно-математическому направлению. Процесс обучения в начальной школе осуществляется по Elementary Тrilingual Program: программы ГОСО, трехъязычное образование, STEAM-образование, индивидуально-дифференцированный подход, уникальная программа комплексного воспитания ответственности и самостоятельности SAM (Successful Ambitious Motivated), развивающие программы: домбра, фортепиано, вокал, логопед, живопись, скалодром, с 3 класса – второй иностранный язык (китайский), шахматы, робототехника, плавание, хореография, карате, гимнастика, командные виды спорта.

Фото: Alpamys School

В основной школе (5-9 классы) – Secondary School Program: программы ГОСО и уникальные курсы ранней профилизации АFM (Alpamys Free Minds) из 3-х модулей: Аlpamys Steam: наука, технология, инженерия, гуманитарный цикл, искусство, математика. Alpamys Lab: робототехника, 3D-моделирование, лазерные технологии. Alpamys Polyglot: второй иностранный язык.

В старшей школе (10-11 классы) планируется реализация Нigh School Program: профильное обучение по естественно-математическому направлению (физика, математика, информатика, химия, биология), помощь в выборе профессии, выполнение исследовательского проекта под руководством ментора, поэтапные программы подготовки к ЕНТ, поступлению в рейтинговые вузы, к международным экзаменам IELTS и SAT, занятия по развитию лидерских качеств, критического мышления, навыков написания эссе, мотивационных писем и успешного прохождения интервью.

Профессиональное педагогическое сообщество Alpamys School – это высококвалифицированные учителя с высоким уровнем педагогического мастерства: 6 педагогов-мастеров, 8 педагогов-исследователей, 16 педагогов-экспертов, выпускников Назарбаев Университета – 3, выпускников программы «Болашақ» – 2, магистров – 12.

Если говорить о видении школы, где обучаются сейчас представители более 15 национальностей, то Alpamys School – это больше, чем просто школа, это сообщество учащихся, сотрудников и семей, которые ценят разные идентичности, охватывают разные культуры и воспитывают ребенка всесторонне. Четыре принципа глобального гражданства: принимать всех людей, помогать нуждающимся, защищать окружающую среду и работать во имя мира, вплетены в подходы и опыт, как в классе, так и вне его.

Фото: Alpamys School

Основная задача школы – дать всестороннее образование детям, развить заложенные в них таланты, чтобы каждый мог реализоваться не только в учебе, но и в общественной жизни, демонстрируя высокие академические результаты как по программам ГОСО, так и по международным стандартам.

Безопасность детей – наш приоритет

Школа оборудована 310 камерами, системой Face ID на турникетах и обеспечена 20 сотрудниками службы внутреннего контроля.

Alpamys School – больше, чем школа, это семья. Ценно, что школа и родители сами могут определить свои приоритеты и действовать для достижения своих целей. А сотрудники полны энтузиазма и трудолюбивы в достижении поставленных школьным сообществом целей.

Лучший способ выбрать будущее образовательное учреждение для своего ребенка – это, конечно, побывать в нем.

Фото: Alpamys School

Приглашаем вас на День открытых дверей в школу нового поколения Alpamys School, который состоится 13 и 20 августа (1 поток – 11:00, 2 поток – 15:00) по адресу: проспект Кабанбай Батыр, 49/2. Действует предварительная онлайн регистрация на сайте alpamys.edu.kz

Instagram: @alpamys_school

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