Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Почему в Казахстане не ведут статистику по буллингу в школах

Почему в Казахстане не ведут статистику по буллингу в школах, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 15:48 Фото: freepik
Почему в школах Казахстана до сих пор не ведут учет по случаям буллинга и кибербуллинга среди учащихся, объяснили в МВД и Минпросвещения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров объяснил, что поправки, устанавливающие ответственность за систематическую травлю, начнут действовать только с 15 июня.

До тех пор в Казахстане не могут наказывать инициаторов буллинга и кибербуллинга. 

"В данной ситуации статистика внутри министерства у нас не ведется, поскольку эта норма не входила в Кодекс об административных правонарушениях. Однако каждый случай, происходящий в школе, анализируется, делаются определенные выводы, принимаются меры в рамках правил 506 приказа "Профилактика буллинга и кибербуллинга", – добавила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

Как только начнут действовать соответствующие поправки, казахстанцев начнут штрафовать. Сумма штрафа составит 10 МРП (36 920 тенге). Если буллингом будет заниматься несовершеннолетний, то к административной ответственности будут привлекаться родители или законный представитель, штраф тот же – 10 МРП.

Однако это не единственная мера наказания, в данном случае все будет зависеть от последствий, подробнее по ссылке.

Читайте также

Одну из улиц Астаны перекроют на ремонт
Одну из улиц Астаны перекроют на ремонт
Почему казахстанские подростки идут на преступления, объяснили в МВД
Почему подростки в Казахстане идут на преступления, объяснили в МВД
Бесплатное чипирование домашних животных в Алматы: опубликованы адреса ветклиник
Бесплатное чипирование домашних животных в Алматы: опубликованы адреса ветклиник
Тамила Языкова
Министерство просвещения РК МВД РК Казахстан 2024 год Штрафы Буллинг Кибербуллинг
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от &quot;Казгидромета&quot; на 30 мая
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от "Казгидромета" на 30 мая
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Умерла Анастасия Заворотнюк
Умерла Анастасия Заворотнюк
Жара до +27°С и прекращение дождей ожидаются в Казахстане
Жара до +27°С и прекращение дождей ожидаются в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: