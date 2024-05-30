Почему в Казахстане не ведут статистику по буллингу в школах

Почему в школах Казахстана до сих пор не ведут учет по случаям буллинга и кибербуллинга среди учащихся, объяснили в МВД и Минпросвещения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров объяснил, что поправки, устанавливающие ответственность за систематическую травлю, начнут действовать только с 15 июня.

До тех пор в Казахстане не могут наказывать инициаторов буллинга и кибербуллинга.

"В данной ситуации статистика внутри министерства у нас не ведется, поскольку эта норма не входила в Кодекс об административных правонарушениях. Однако каждый случай, происходящий в школе, анализируется, делаются определенные выводы, принимаются меры в рамках правил 506 приказа "Профилактика буллинга и кибербуллинга", – добавила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

Как только начнут действовать соответствующие поправки, казахстанцев начнут штрафовать. Сумма штрафа составит 10 МРП (36 920 тенге). Если буллингом будет заниматься несовершеннолетний, то к административной ответственности будут привлекаться родители или законный представитель, штраф тот же – 10 МРП.

Однако это не единственная мера наказания, в данном случае все будет зависеть от последствий, подробнее по ссылке.

