Изучающим казахский язык алматинцам – от 5 до 56 лет

В южном мегаполисе увеличивается количество студентов – представителей этнокультурных объединений, изучающих бесплатно государственный язык, сообщает Zakon.kz.

Студентам от 5 до 56 лет. Занятия для изучающих государственный язык представителей этнокультурных объединений проходят в республиканском Доме дружбы, ведет их учитель казахского языка Оксана Набиева по авторской методике.

По словам преподавателя, если при открытии курсов казахского языка было 45 человек, то сегодня их количество составляет 120 человек.

Алматинцев, желающих научиться говорить на казахском языке, все больше и больше. Среди них и дети, и люди старшего возраста. Разница в возрасте – от 5 до 56 лет. Я веду занятия по авторской методике, которая способствует быстрому овладению языком и легкому использованию его во всех сферах жизни. За короткое время обучающиеся показали очень хорошие результаты в изучении языка. Учитель казахского языка Оксана Набиева

Занятия проводятся бесплатно. Это предусмотрено для того, чтобы расширить сферу использования государственного языка и без труда его выучить.

Как пояснил председатель Республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары», член АНК Тимур Джумурбаев, изучению государственного языка здесь уделяется большое внимание, это входит в шестерку основных приоритетных направлений деятельности «Ассамблеи жастары».

В рамках укрепления роли государственного языка как консолидирующего фактора развития культур, языков и традиций народа Казахстана ежегодно проводится «Языковая школа» для представителей этнокультурных объединений, республиканский форум «Ұлы даланың – ұлтаралық тілі», культурно-просветительский проект АНК «Мың бала». Председатель Республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары», член АНК Тимур Джумурбаев

По словам лидера молодежи, изучению государственного языка посвящен проект «Бірлік тілі», который поможет создать условия для освоения молодежью простого разговорного языка, а также организовать нетворкинг-площадки в формате speaking-club, где молодежь разных этносов смогла бы практиковать казахский язык.