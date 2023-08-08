Для алматинцев организовали бесплатные курсы изучения казахского языка
Фото: Zakon.kz
8 августа 2023 года в акимате Алматы рассказали о курсах бесплатного обучения казахскому языку по городу, сообщает Zakon.kz.
В распространяемом сообщении отмечено, что по заказу аппарата акима Алматы начал работу курс по бесплатному обучению казахскому языку, организованный Институтом развития государственного языка.
Обучение включает следующие аудитории:
- государственные служащие;
- жители Алматы;
- представители этноса;
- работники предпринимательской (торгово-развлекательного центра, сферы услуг и общественного питания) сферы.
Также сказано, что обучаться желающие будут два раза в неделю в августе-декабре, в онлайн и оффлайн форматах, разделенных на группы по уровням владения языком.
Обучение будет проводится в здании аппарата акима района Алматы и библиотеках на территории районах Алматы.
"В курсе изучения казахского языка могут участвовать все лица, достигшие 18 лет, относящиеся к вышеуказанным группам".Пресс-служба акимата Алматы
Контактные телефоны:
- Институт развития государственного языка – 8 776 830 03 67, 8 747 793 52 64.
- Алатауский –2998649.
- Алмалинский – 8776 830 03 67.
- Ауэзовский – 3032558.
- Бостандыкский – 2755068.
- Жетысуский – 3842754/75; 8700 770 70 73.
- Медеуский – 2916434.
- Наурызбайский – 3074553; 8 708 767 97 41.
- Турксибский – 2231115.
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