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Для алматинцев организовали бесплатные курсы изучения казахского языка

Для алматинцев организовали бесплатные курсы изучения казахского языка Фото: Zakon.kz
8 августа 2023 года в акимате Алматы рассказали о курсах бесплатного обучения казахскому языку по городу, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении отмечено, что по заказу аппарата акима Алматы начал работу курс по бесплатному обучению казахскому языку, организованный Институтом развития государственного языка.

Обучение включает следующие аудитории:

  • государственные служащие;
  • жители Алматы;
  • представители этноса;
  • работники предпринимательской (торгово-развлекательного центра, сферы услуг и общественного питания) сферы.

Также сказано, что обучаться желающие будут два раза в неделю в августе-декабре, в онлайн и оффлайн форматах, разделенных на группы по уровням владения языком.

Обучение будет проводится в здании аппарата акима района Алматы и библиотеках на территории районах Алматы.

"В курсе изучения казахского языка могут участвовать все лица, достигшие 18 лет, относящиеся к вышеуказанным группам".Пресс-служба акимата Алматы

Контактные телефоны:

  • Институт развития государственного языка – 8 776 830 03 67, 8 747 793 52 64.
  • Алатауский –2998649.
  • Алмалинский – 8776 830 03 67.
  • Ауэзовский – 3032558.
  • Бостандыкский – 2755068.
  • Жетысуский – 3842754/75; 8700 770 70 73.
  • Медеуский – 2916434.
  • Наурызбайский – 3074553; 8 708 767 97 41.
  • Турксибский – 2231115.

 Ранее редакция Zakon.kz подготовила подборку парков для тех, кто только начинает свой беговой путь.

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