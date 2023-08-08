Для алматинцев организовали бесплатные курсы изучения казахского языка

8 августа 2023 года в акимате Алматы рассказали о курсах бесплатного обучения казахскому языку по городу, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении отмечено, что по заказу аппарата акима Алматы начал работу курс по бесплатному обучению казахскому языку, организованный Институтом развития государственного языка.



Обучение включает следующие аудитории:

государственные служащие;

жители Алматы;

представители этноса;

работники предпринимательской (торгово-развлекательного центра, сферы услуг и общественного питания) сферы.



Также сказано, что обучаться желающие будут два раза в неделю в августе-декабре, в онлайн и оффлайн форматах, разделенных на группы по уровням владения языком.

Обучение будет проводится в здании аппарата акима района Алматы и библиотеках на территории районах Алматы.

"В курсе изучения казахского языка могут участвовать все лица, достигшие 18 лет, относящиеся к вышеуказанным группам". Пресс-служба акимата Алматы

Контактные телефоны:

Институт развития государственного языка – 8 776 830 03 67, 8 747 793 52 64.

Алатауский –2998649.

Алмалинский – 8776 830 03 67.

Ауэзовский – 3032558.

Бостандыкский – 2755068.

Жетысуский – 3842754/75; 8700 770 70 73.

Медеуский – 2916434.

Наурызбайский – 3074553; 8 708 767 97 41.

Турксибский – 2231115.

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