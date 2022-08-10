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В регионах Казахстана развитие института этномедиации стало одним из приоритетных

Участники института этномедиации Жамбылской области Фото: КГУ Қоғамдық келісім УВП Жамбылской области
В рамках реализации поручений главы государства по линии медиации перед Ассамблеей народа Казахстана и ее структурами стоят такие приоритетные направления деятельности, как развитие института этномедиации и участие в правозащитной деятельности, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующего Секретариатом АНК Марата Азильханова, для развития института этномедиации в нашей стране принимаются ключевые меры, направленные на обучение навыкам этномедиации представителей заинтересованных госорганов и общественных структур, а также создание учебного центра.

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Что касается правозащитной деятельности, то медиаторы АНК должны быть максимально вовлечены в эту сферу и активно участвовать в решении вопросов, проблем и  профилактики правонарушений семейно-бытового характера, а также преступлений против женщин и детей, считает Марат Азильханов.

Для достижения этих целей необходимо организовать диалоговые площадки по актуальным вопросам обеспечения прав граждан, представляющих различные этносы. На постоянной основе проводить на базе домов дружбы приемы и консультации в сфере межэтнических отношений. Медиаторы АНК должны выезжать в села для оказания правовой помощи населению и решения проблем граждан. Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Марат Азильханов

По информации  акима г. Шымкента Мурата Айтенова, в настоящее время в регионе ведется большая работа по широкому внедрению этномедиации. Для этой цели здесь запланирован семинар по повышению квалификации по медиации, в ходе которого участники обменяются опытом работы с профессиональными медиаторами из соседней  Жамбылской области и Алматы.

Между тем в Жамбылской области кабинетом медиации «Қоғамдық келісім» Управления внутренней политики акимата ведется работа по консолидации общественных структур АНК и заинтересованных уполномоченных лиц, деятельность которых связана с обеспечением общественного согласия и общенационального единства, по снижению уровня конфликтности сторон.

Так, в республиканской акции «День открытых дверей»  в Доме дружбы г. Тараза  приняли активное участие судьи, сотрудники органов внутренних дел, юстиции и адвокатуры, профессиональные и непрофессиональные медиаторы, представители этнокультурных объединений, советов аксакалов, общественного согласия, матерей АНК Жамбылской области и биев при Совете ветеранов.

Переговорщики, медиаторы – это те люди, которые стараются своевременно принять превентивные меры по недопущению конфликтов в полиэтничной среде. Все мы с вами знаем, что этнические конфликты остановить очень сложно, и чтобы не допустить их, наши медиаторы постоянно работают над этим. Руководитель «Қоғамдық келісім» УВП акимата Жамбылской области Парида Мамедова

По мнению судьи Жамбылского областного суда Галыма Кулекеева, важной составляющей проводимой в Казахстане административной реформы является не просто повышение эффективности государственного управления, а способность власти адекватно и своевременно решать социальные запросы.

Говоря о медиации в семейных спорах судья Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних данного региона Тахмина Султанова отметила продуктивное сотрудничество между ювенальным судом и структурами АНК. По ее словам, в реабилитации подростков, совершивших преступление, задействованы этнокультурные объединения.

Этномедиация сейчас очень актуальна, нами в этом плане уже сделаны первые шаги – семинар-тренинги «Межэтнические конфликты и их предупреждение», «Алгоритм реагирования на кризисные и конфликтные ситуации», в которых приняли участие государственные служащие, представители силовых структур и сферы образования. Надеемся, что полученные базовые знания будут направлены на гармонизацию межэтнических отношений и будут умело использованы в урегулировании каких-либо конфликтов, если таковые возникнут. Заведующая кабинетом медиации «Қоғамдық келісім» УВП акимата Жамбылской области Валентина Досыбиева

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