Политика

Свое видение приоритетных направлений дальнейшего развития ШОС представил президент Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 09:36 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 1 сентября 2025 года на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, представил свое видение приоритетных направлений дальнейшего развития ШОС, сообщает Zakon.kz.

В качестве первого приоритета было обозначено укрепление стратегического партнерства и взаимной поддержки в рамках организации.

"В условиях обострения геополитических конфликтов, технологического соперничества, финансово-экономических санкций, экологических и техногенных катастроф ШОС должна стать постоянно действующей платформой для налаживания широкоформатного политического взаимодействия, укрепления взаимного доверия в международном сообществе, развития гуманитарного сотрудничества и межцивилизационного диалога. В этом плане положительно оцениваем инициативы председателя Китая: о глобальном развитии, глобальной безопасности, глобальной цивилизации, глобальном управлении. Считаем исключительно важной полную реализацию принимаемой нами сегодня десятилетней стратегии развития ШОС", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул важность укрепления сотрудничества в сфере безопасности. По его словам, это направление становится приоритетным с учетом усиления международного терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика, незаконной миграции, киберпреступности и других деструктивных тенденций.

"Подобные угрозы международной безопасности, включая "три зла", можно преодолеть только путем совместных действий. Поэтому Казахстан поддерживает учреждение четырех центров ШОС по борьбе с вызовами и угрозами безопасности. Считаем важным усилить деловые контакты между Шанхайской организацией сотрудничества и Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Призываем государства ШОС продолжить оказание гуманитарной, технической помощи Афганистану для восстановления страны, ее вовлечения в региональные и экономические процессы. Казахстан приступил к строительству ряда инфраструктурных и логистических проектов в Афганистане, которые позволят усилить взаимосвязанность между государствами ШОС. В начале августа с участием Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Алматы официально открыт Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Предлагаем государствам – участникам ШОС совместно использовать потенциал данного Центра для координации усилий и активизации регионального сотрудничества по всем приоритетным направлениям", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава государства выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
