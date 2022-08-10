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Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь

Семье акимат окажет помощь Фото: Instagram
Об этом в соцсетях написал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, сообщает Zakon.kz.
Выражаю слова соболезнования семье и родным Мадины Ерланқызы. Это потеря не только для них, но для всей области. Мы все надеялись, что нам удастся найти ребенка живым и невредимым. К сожалению, этого не произошло. Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов

Аким выразил благодарность волонтерам, сотрудникам правоохранительных органов и жителям области за активное участие в поисках.

Дал поручение акиму Костанайского района помочь в организации похорон и оказать материальную помощь. Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов

Пятилетняя девочка пропала 7 августа утром в поселке Джамбул Костанайской области. Ребенок был под присмотром своих старших сестер – 18 и 13 лет. Они проснулись утром и обнаружили, что младшей сестры нет дома.

Для того, чтобы девочка не голодала, оставляли на поле еду, привязанную на воздушных шарах. Кроме того, включали песню из мультфильма «Маша и медведь», поскольку ребенок любил ее.

Вечером 8 августа полицейские сообщили, что видели девочку на кукурузном поле, и поминутно восстановили хронологию дня, когда пропала Мадина. Утром 9 августа полиция дала номер оперштаба и попросила гражданских обращаться по нему для координации действий.

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Сегодня, 10 августа тело Мадины Ерланкызы было найдено в 3 км от поселка Жамбыл. Девочка утонула в искусственном водоеме. Обнаружили ее с помощью дрона.

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