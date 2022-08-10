Беззалоговые кредиты и квартиры по госпрограмме - женщина обманула более 25 алматинцев

55-летняя женщина обманула более 25 человек в Алматы, обещая беззалоговые кредиты и квартиры по госпрограмме, сообщает Zakon.kz.

Ущерб исчисляется миллионами тенге. Полицейские установили, что подозреваемая занимается обманом алматинцев с 2019 года.

В полиции также отметили, что она была «мастером на все руки». Якобы оформляла денежные кредиты в банках второго уровня, приобретала залоговый автотранспорт по низкой процентной ставке и обладала безграничными возможностями в получении квартир по государственной программе.

Суммы задатка варьировались в зависимости от «услуги»: у «покупателя» автомобиля она запросила 1,1 млн тенге, за приобретение квартиры взяла 3,5 млн тенге. На данный момент следствием установлено 25 эпизодов. Уголовные дела объединены в одно производство по статье 190 УК РК. Начальник Управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев

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Известно, что фигурантка в 2006 году уже была осуждена за совершение аналогичного преступления на 8 лет, и после отбытия наказания неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. На данный момент проводятся очные ставки и другие следственные действия, направленные на установление истины.