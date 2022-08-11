Ягоды августа - диетолог перечислила самые полезные

Самые полезные сезонные ягоды – черника, голубика, черная смородина, малина и крыжовник, считает диетолог, сообщает Zakon.kz.

Как заявляет в интервью радио Sputnik нутрициолог Зоя Богданова, если человек ест то, что произрастает в ареале его обитания, и причем в сезон - когда фрукты или ягоды только что созрели, то это дает ему сил на весь последующий год.

Например, черника и голубика, по мнению диетолога, способствуют детоксикации организма, очищению сосудов и кишечника, а также отчасти улучшают гормональный фон и могут использоваться для профилактики онкологических заболеваний.

Чернику можно есть даже диабетикам, а крыжовник способен уменьшить отечность.

Крыжовник хорошо облегчает острые симптомы желудочно-кишечного расстройства, но при язве желудка эта ягода противопоказана. В крыжовнике много пектина, который препятствует оседанию в организме тяжелых металлов и радиоактивных веществ. Кроме того, крыжовник содержит вещества, препятствующие развитию опухолей. Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова

Богданова рассказала, что ягоды малины фактически рекордсмены по количеству полезных веществ. Как пояснила нутрициолог, малина может отлично помочь как при простуде, так и при ознобе и головной боли.

Малина заставляет наш организм работать активнее и сжигать жиры, но при этом повышает аппетит. Если вы хотите сохранить фигуру, это нужно иметь в виду. На Востоке малину считали лекарством от бесплодия. Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова

Врач также напомнила об антибактериальных свойствах черной смородины, которая отлично помогает при воспалениях в горле, желудке или кишечнике. Ягода содержит витамин С, а также марганец, серебро, серу и свинец. Считается противовоспалительным, антибактериальным средством, в том числе и при проблемах в желудке или кишечнике. А кроме того, черная смородина отлично восстанавливает силы.