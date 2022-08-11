Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ягоды августа - диетолог перечислила самые полезные

Диетолог перечислила полезные Фото: pixabay
Самые полезные сезонные ягоды – черника, голубика, черная смородина, малина и крыжовник, считает диетолог, сообщает Zakon.kz.

Как заявляет в интервью радио Sputnik нутрициолог Зоя Богданова, если человек ест то, что произрастает в ареале его обитания, и причем в сезон - когда фрукты или ягоды только что созрели, то это дает ему сил на весь последующий год.

Например, черника и голубика, по мнению диетолога, способствуют детоксикации организма, очищению сосудов и кишечника, а также отчасти улучшают гормональный фон и могут использоваться для профилактики онкологических заболеваний.

Чернику можно есть даже диабетикам, а крыжовник способен уменьшить отечность.

Крыжовник хорошо облегчает острые симптомы желудочно-кишечного расстройства, но при язве желудка эта ягода противопоказана. В крыжовнике много пектина, который препятствует оседанию в организме тяжелых металлов и радиоактивных веществ. Кроме того, крыжовник содержит вещества, препятствующие развитию опухолей. Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова

Богданова рассказала, что ягоды малины фактически рекордсмены по количеству полезных веществ. Как пояснила нутрициолог, малина может отлично помочь как при простуде, так и при ознобе и головной боли.

Малина заставляет наш организм работать активнее и сжигать жиры, но при этом повышает аппетит. Если вы хотите сохранить фигуру, это нужно иметь в виду. На Востоке малину считали лекарством от бесплодия. Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова

Врач также напомнила об антибактериальных свойствах черной смородины, которая отлично помогает при воспалениях в горле, желудке или кишечнике. Ягода содержит витамин С, а также марганец, серебро, серу и свинец. Считается противовоспалительным, антибактериальным средством, в том числе и при проблемах в желудке или кишечнике. А кроме того, черная смородина отлично восстанавливает силы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанские солдаты
В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение
гороскоп измены астрология
Топ-5 самых неверных мужчин по знаку зодиака
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
торжество, регистрация брака, банкет
Во сколько казахстанцам обходится проведение свадьбы и проводов невесты
озеро Иссык-Куль сняли из космоса
Озеро Иссык-Куль сняли на видео из космоса
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
экологические посты установят в Алматы
Круглосуточные экологические посты установят в Алматы
Погоня в стиле GTA в Нур-Султане: появились новые подробности
Погоня в стиле GTA в Нур-Султане: появились новые подробности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления