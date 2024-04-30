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Медики назвали три самые полезные ягоды

Медики назвали три самые полезные ягоды, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 04:54 Фото: pixabay
Российский врач Екатерина Терентьева назвала чернику, клюкву и голубику наиболее ценными летними ягодами. В них содержатся большое количество витаминов и антиоксидантов, сообщает Zakon.kz.

По информации Медикфорум, доктор Терентьева отметила, что в чернике содержится множество витаминов и антиоксидантов, которые помогают справиться с воспалениями в желудке и кишечнике.

Голубика, по мнению специалиста, также эффективно борется с воспалениями и оказывает благоприятное воздействие на пищеварение, обладая антибактериальными свойствами.

Клюква, в свою очередь, обогащена витамином C, который укрепляет иммунитет, борется с инфекциями и стимулирует процессы заживления.

Стоит помнить, что клюква обладает мочегонным эффектом, поэтому ее следует употреблять с учетом этого свойства.

Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала, что если недоступны ягоды по цене их можно замениь на доступные варианты ягод, фруктов и других продуктов.

Гранат

Этот фрукт богат антиоксидантами, включая танины и витамин С, которые помогают бороться с воспалениями и укреплять иммунитет.

Темные листовые зелень

"Например, замороженный шпинат или свежая петрушка. Они содержат витамины, минералы и антиоксиданты, способствующие здоровью и иммунитету".

Ягоды асаи

Эти ягоды богаты антиоксидантами и витаминами, такими как витамин С и витамин Е, что делает их отличным выбором для поддержания здоровья.

Грецкие орехи

"Они содержат антиоксиданты, полиненасыщенные жирные кислоты и другие питательные вещества, которые могут помочь снизить воспаление и улучшить общее здоровье".

Чеснок

Этот продукт известен своими противовоспалительными и антимикробными свойствами, которые могут помочь поддерживать здоровье и иммунитет.

Темный шоколад

Высококачественный темный шоколад содержит антиоксиданты, включая флавоноиды, которые могут помочь защитить клетки от повреждений и улучшить кровообращение.

Красный перец

"Он содержит большое количество витамина С, а также капсаицин, который обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогая поддерживать здоровье", - заключила доктор.

Ранее диетолог назвала пять лучших вариантов завтрака.

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