Жители Косшы не могут дождаться асфальта

Подрядчик полностью перерыл улицу и постелил дресву. Но не на все полотно, а только на часть. На остальное попросту не хватило средств, сообщает Zakon.kz.

Раньше жильцы делали дорогу за свой счет. Собирали деньги и засыпали щебнем. Новость о новом асфальте их очень порадовала, сообщает телеканал «Астана».

Мы с мая домой уже попасть не можем. Только вот пешком. У нас тропиночка протоптана. Вот на костылях, и погнал до дома. Перекопали и сколько уже, месяц, вот так кучу насыпали последнюю, отсыпали и все, бросили, уехали. Житель Косшы Адиль Карабалин

Если намек на дорогу все-таки есть, то с благоустройством вообще плачевно. Воду, например, здесь не провели. Электричество работает с перебоями. Такую отстраненность местных властей люди связывают с тем, что они не поднимают «шум». Теперь же они намерены пойти на решительные меры.

От безысходности люди толпой отправились в акимат. К слову, главу города до этого дня жильцы ни разу не видели. Вместе с подрядчиками он заверил, что дорожные работы в скором времени возобновятся.

Мы в этом году начали ремонтные работы на пятнадцати улицах в городе Косшы. На этот год выделено около 3 млрд тенге, сейчас работы ведутся. Были небольшие проблемы, останавливались на две недели, это было связано с финансированием. С завтрашнего дня возобновляем работы. Директор проектов ТОО Азамат Бирсейтов

Проложить асфальт обещают к середине октября. Жители надеются все-таки увидеть на своей улице новую и качественную дорогу.