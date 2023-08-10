Подрядчик в Жетысуской области уложил асфальт лишь с одной стороны дороги

Въезд в село Косагаш Кербулакского района заасфальтировали лишь наполовину. На то, чтобы завершить работы, подрядчику не хватило терпения, сообщает Zakon.kz.

Ремонта дороги жители села Косагаш ждали больше 10 лет, но результат не вполне оправдал их ожидания. В июне 2022 года подрядная организация заасфальтировала дорогу до населенного пункта лишь на 50%.

"Вы такое когда-нибудь видели? Это может быть только в нашем Косагаше. Справа в сторону села ведет старая дорога, слева лежит новый асфальт. В таком состоянии трасса уже больше года", – говорят местные жители.

Причину проблемы корреспонденту Zakon.kz объяснил аким Кербулакского района Канат Есболатов. По его словам, на ремонт дороги в селе Косагаш выделили 85 млн тенге. Подрядчик оказался недобросовестным и не закончил асфальтирование трассы.





"Тендер выиграла компания ТОО "Жигули", и в прошлом году она не закончила ремонт в селе Косагаш. Мы подали на нее в суд, и подрядную организацию обязали закончить ремонт, но она обанкротилась. Акимат заплатил 41 млн тенге – только за те работы, которые они выполнили. Теперь мы разыграем тендер на остальные 44 миллиона и закончим ремонт на этом участке", – рассказал аким.

Ремонт въездной дороги в селе Косагаш планируют полностью завершить до конца сентября 2023 года.

Ранее в Жетысуской области асфальт на республиканской трассе размыло из-за дождей.